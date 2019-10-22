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馬英九為陳同佳案哽咽　Kolas：您有為李明哲哭過嗎？

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▲▼馬英九三中案開庭。（圖／記者季相儒攝）

▲馬英九。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡文鈴／台北報導

「箱屍案」殺人犯陳同佳願意來台投案，在國內引來議論。前總統馬英九22日出席活動受訪談論此事一度哽咽，並再次呼籲政府，讓殺人犯來台投案，還死者和家屬一個公道。對此，行政院發言人Kolas Yotaka在臉書問馬英九，「您為香港人哭泣，但您有為台灣人李明哲哭過嗎？」

Kolas表示，多個月來，我們一直都要辦陳同佳，所以不斷呼籲港府以「政府對政府」的「司法互助」機制盡速合作，只要合作，即刻就可以開始法辦，但港府沒有積極回應。

Kolas指出，我國已經有「國際刑事司法互助法」，該法第36條即明定香港准用該法，港府可與我國進行司法互助以法辦嫌犯，而且是馬上辦。

Kolas質疑馬英九，您為什麼不鼓勵港府趕快以「政府對政府」的「司法互助」機制盡速合作，反而要求我國政府即刻放棄「政府對政府」的「司法互助」機制、而且要無條件接受港府企圖丟包的殺人嫌犯來台？「馬先生，您有為無辜的台灣人李明哲哭過嗎？有為他可敬的妻子（也是人生父母養的女兒）哭過嗎？」

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