花1500爽玩「半套」！20mins後遇警衝入包廂...他哀怨喊：才剛射沒多久

▲湯男到養生館進行半套交易，表示自己才剛射不久，警方就衝進來了。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／宜蘭報導

一名湯姓男子2017年間到宜蘭一間養生館消費，暗示櫃台要「做黑的」，更要求按摩小姐要安排漂亮一點的，雙方談妥價格後，進行半套服務，沒想到才經過20分鐘便遭警方查獲。法院審理時，養生館方的律師指控，警方在過程中用「美女」、「我們乾脆看妳嘴巴有沒有（精液）」等語騷擾，但不被採信。

判決書指出，林姓女子2017年3月起與田姓女子合夥經營一間養生館，2018年4月25日碰上一名湯姓男子入店消費。湯男一走進來就向林女表示要「做黑的」，並要求林女「安排漂亮一點的按摩小姐服務」，雙方談妥以1小時1500元的價格進行半套服務後，他便隨著田女進入包廂，但不巧的是，20分鐘後便遭查獲。警方還在包廂內發現沒有使用過的保險套一個，也在養生館一樓查扣5包保險套。

雖然林女否認有任何圖利媒介猥褻的犯行，辯稱保險套是養生館前手留下來的物品。但這番說詞卻被湯男打臉，他稱當時詢問林女是否有性服務，林女回應，「第一次見面沒有在做全套的，只能做半套」，費用為1000元按摩費、500元打手槍費用，共1500元，接著2人便進入包廂內。湯男表示，自己才剛射精沒多久，警方便衝了進來。

林女辯護律師則稱，被查扣的紙內褲沒有經過完整鑑定程序，確定殘留物是不是湯男的精液、汗漬或按摩所使用的精油，且警方衝入包廂內搜索時，曾用「美女」、「我們乾脆看妳嘴巴有沒有」等語騷擾田女，認為搜索扣押程序有重大瑕疵。

但高院認為，田女在警詢時沒有否認犯行，湯男也稱紙內褲上的是接受半套服務後沾染上的精液，至於「美女」只是口頭稱呼，後者則是「查看田女嘴部有無精液反應」的意思，不採信律師的辯詞。

高院審理後，將林女的上訴駁回，維持一審原判，依圖利媒介猥褻罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

越想越不對勁！

【更多新聞】

人妻與小王車內「激情搖擺」後懷孕...她向老公坦承：不知孩子爸是誰！



下面像榴槤讓人上癮！他車內激戰人妻...正宮一聽「你頭頭比較大」秒崩潰



水電工修完馬桶...見短褲妹盤腿看電視！秒爬上床狂摸喊：來一次不會怎樣