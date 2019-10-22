離婚悲働男想不開揚言跳河　警：「下一個會更好」喚回性命

▲三重一名男子因離婚欲跳河尋短遭警勸阻。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市三重區一名王姓男子日前因為跟老婆離婚，生活重心頓失，沮喪的他在酒後一時想不開，走到三重忠孝橋上揚言要跳河，等到警方到場時將他帶回派出所時，他仍死意堅決，員警勸他「下一個會更好，而且你還年輕！」等語，並請來王男母親到場開導，才終於解開王男心中的結。

三重分局大同派出所警員侯俊言及楊士慶日前凌晨4時許在巡邏時，接獲通報有男子在忠孝橋上揚言跳河，員警到橋上來回巡視起先沒有發現，卻在下橋時發現有名男子坐在路邊啜泣，發現他就是想尋短的男子，上前關懷王男卻稱「最近跟老婆離婚，不想活了！」

員警先是柔性勸導，並將王男帶回派出所，沒想到他卻死意堅決，向警方說若離開派出所時會再次尋短，員警擔心一條寶貴性命就此殞落，積極勸導「下一個會更好，而且你還年輕，不怕找不到老婆！」另外通知其母親到場，經不斷開導後王男終願意放下，跟隨母親回到家中，家屬事後相當感謝警方為民服務的精神，拯救兒子的一條性命。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995



▼員警通知尋短男子母親到派出所開導。（圖／記者陳豐德翻攝）

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►2賊偷關渡自然公園百公斤石雕變賣 藝品店老闆全推給亡弟



►新莊夫妻口角夫拿菜刀砍殺！ 妻滿頭血搭電梯下樓求救



►朋友借車遇上擦撞意外…車主花6天找到當事人想理論 竟遭滅火器砸頭