竹市鄭宏輝推「雙語三隻箭」　「沉浸式教學」要讓英語很生活

▲鄭宏輝提出雙語教育示範城市三支箭，主張「鬆綁法規」、「擴增雙語師資」，並讓「雙語教育生活化」。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

行政院計畫在2030年讓台灣逐步邁向雙語國家，新竹市立委參選人鄭宏輝看準新竹市是年輕城市、出生率高，計畫爭取新竹市成為全國性的雙語示範城市。鄭宏輝表示，教育是國家發展的動能，他提出雙語教育示範城市三支箭，主張「鬆綁法規」、「擴增雙語師資」，並讓「雙語教育生活化」，期盼孩子不要為考試學英語，而是讓英語教學生活化，讓孩子在日常生活中就有聽說英語的機會。

「新竹市絕對有條件爭取成為全國性的雙語示範城市」，鄭宏輝為此提出雙語教育三支箭，第一支箭「鬆綁法規」，期盼教育部盡快鬆綁「國民教育法」、「高級中等教育法」，讓地方政府有法源依據，可指定公立學校辦理雙語學校或雙語部，並鬆綁「私立學校法」，有條件開放本國學生進入外僑學校就讀。

▲鄭宏輝盼台灣的英語教育不再考試為前提，應以「沉浸式教學」讓日常生活中有更多使用英語的機會。



第二支箭是「擴增雙語師資」，鄭宏輝說，竹市是最早引進外師的縣市，未來要向中央爭取更多預算提高外師名額，並運用國際學生、僑生、華裔青年等資源，擴充師資，協助提升英語教學資源中心能量。第三支箭則是「雙語教學生活化」，盼台灣的英語教育不再是訓練學生考試，改以「沉浸式教學」的方式，讓學生在日常生活中有更多使用英語的機會，很自然的使用英語的與他人互動。

鄭宏輝表示，國際化是不可改變的趨勢，行政院在去年拍板「2030雙語國家政策發展藍圖」，新竹市的特質非常適合發展雙語教育，因此他全力爭取竹市成為台灣雙語教育的領頭羊。

▲鄭宏輝表示，國際化是不可改變的趨勢，而新竹市的特質非常適合發展雙語教育。

鄭宏輝指出，新竹市有「三高一低」的城市DNA，學歷高、出生率高、收入高、平均年齡很低，14歲以下的孩子占全市人口18%。另外，根據2017年「家庭收支調查」，竹市爸媽一年花在孩子身上的「教育費」達4.1萬，排名全國第二。

鄭宏輝團隊抓緊該議題，先拍攝影片關心學子們學習情況，發現不少學生雖認真學英語，但生活中卻很少使用英語。這次召開記者會，邀請多位年輕家長、孩子、康軒出版社公關長許牧民、多位在地議員一同關心孩子的教育，鄭宏輝現場也打造英語閱讀角落，帶著孩子讀英語繪本。

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密

►影／新竹咆哮哥違停還嗆聲「小狗在開單」 6百元罰單再加1萬2

►孽子嫌出菜慢「整桌砸還老母」竹棍狂毆 傻眼！保護令才剛核



► 25歲火山孝子戀上「62歲媽」！3個月榨乾150萬秒分手 淚問警：怎麼挽回愛