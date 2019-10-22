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幫爸媽買保險「有體況怎辦」！專家點出3狀況…「定期險種+保證續保」到最高年齡

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▲退休，養老，老年，老人，照顧，陪伴，伴侶，老化。（圖／pixabay）

▲要幫父母投保，必須要注意3種狀況。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

年輕民眾出社會一段時間，有著穩定收入並了解自己需要何等種類的保單，也會想要為父母規劃完整的保障。不過需要注意的是，投保時，保險公司會以被保險人的健康狀況，評估是否接受核保，因此錠嵂保險經紀人點出3種狀況，提醒有體況的父母投保時需要注意哪些事情。

錠嵂保經表示，當被保險人有體況，那麼投保限制將會比一般人要高。每間公司審核標準不同，也需要完整病歷資料了解是否符合保險公司的承保條件，而未來的體況問題也將成為買保險的關鍵，因此提出3種狀況作為投保前的參考。

1、除外責任

錠嵂保經表示，「除外責任」是指保險公司對無法承擔的健康風險，如投保前已罹患的病症，包括合併症等不予理賠，因此投保時，要了解商品的承保範圍之外，也要留意這些不會理賠的項目，而不同類型的險種有不同特定的除外責任或不保事項。

2、加費承保

當健康風險比一般人高，但沒有到保險公司不核保的程度，也沒有辦法批註除外責任如高血壓、體重過重時，就會以「高於一般健康體」的費率承保。

3、拒保

被保人無論是短期或長期的健康風險都很大，超出保險公司可以承擔的範圍就會拒保。

▲退休，養老，老年，老人，照顧，陪伴，伴侶，老化。（圖／pixabay）

▲年輕就該及早做好保障，否則保費只會隨著年紀越來越貴。（圖／pixabay）

年紀越大，投保費用也會跟著增加！因為年紀越大時，面臨的健康風險也越高，保險公司必須要承擔更大的風險，就會反映在保費上。錠嵂保經建議，可以考慮投保定期險種，保費稍微便宜一點，但保單若有「保證續保」條款（保戶持續繳交保費，無論是之前申請理賠或健康狀況下降，只要持續繳保費，保險公司不管任何理由都不能拒絕續保），就能夠投保到該險種的最高年齡，不過各險種最高投保年齡仍要按各家保險公司條款訂定。

至於父母可能不記得曾經買過哪張保單、或是已經擁有何等保障？錠嵂保經表示，幫父母投保之前，可以先請保險從業人員進行保單健診，了解自身還有多少保障，再評估是否要調整或增加保障內容，以免多花了錢卻得不到更好的保障。

另外，因體況無法投保，就要考慮幫父母存未來醫療金。錠嵂保經表示，年紀一旦增長，身體機能也會跟著老化，需要運用到大量的醫療資源時，通常是在退休到老年的階段，這時若保險已過了投保年限，身上保障不多，面臨到需要大筆醫療費用時，很可能就成為子女龐大的負擔。

因此，為了避免龐大經濟負擔，錠嵂保經建議及早做好理財規劃，為自己或爸媽存一筆醫療金（如儲蓄險、定存等）以備不時之需。

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