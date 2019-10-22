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從公投那時刻起就想退出民進黨...　蘇俊豪：部分政策無法認同

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣議會副議長蘇俊豪現年45歲，大學時代曾加入國民黨，2014年從父親、雲林縣議長蘇金煌手上接棒，高票當選縣議員並登上副議長之座，後因政黨理念不合2015年10月退出國民黨，隔年2016年由李應元擔任介紹人加入民進黨，如今又因「政策無法認同」退出民進黨。

▲雲林縣議會副議長蘇俊豪22日突然提出退黨申請書宣布退出民進黨，強調退黨原由是對於民進黨部分政策無法認同。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣議會副議長蘇俊豪22日突然提出退黨申請書宣布退出民進黨，強調退黨原由是對於民進黨部分政策無法認同。（圖／記者蔡佩旻攝）

蘇俊豪兩年前率全國各議會對同婚立法反對及連署罷免大法官，四年來在民進黨施政中，對目前政黨主張的理念不同，他認為理念很重要，經過多方思索也正因為本身非政客，所以未來以無黨籍身份從政，亦希望支持民眾理解，以民意基礎至上，也以更客觀立場問政。

蘇俊豪22日突然提出退黨申請書宣布退出民進黨，強調退黨是對於過去4年民進黨部分政策無法認同，至於2020年總統、立委選舉支持對象，不是政黨輪替為主，如果上位者做得好，不輪替又何仿，如果做不好，輪替也沒意思，呼籲應多聽基層諫言建議。

他表示，從公投那時刻起萌生退黨想法，因當時碰上議長選舉事件處分停權6個月，怕被誤會是因為不滿停權處分而退黨，因此暫緩申請，處分之事依黨中央裁示，合不合理都予以尊重，並等到7月3日執行完畢。

蘇俊豪指出，近日恰逢議會開議，調查資料後發現農民議題有很大問題，如蒜頭進口量一年的數量竟然比上一屆總統四年的進口總量更多，雲林蒜頭產量佔全國8成，影響雲林農民生計非常大，在這種情況下如果沒退黨將變成自打臉的狀況，所以提出退黨，再以職權諫言政府應該如何改善、改進。

蘇俊豪說，事先未向黨中央知會，父親前雲林縣議會議長蘇金煌亦是昨晚向其報告才知情，父親認同他與民眾站在一起的選擇，至於雲林縣的立委選情，他認為自己沒有那麼大的影響力，也因待過兩大政黨，個人看法是兩政黨只是文化氣息不同，但沒人會故意做得不好，只是方式不同，才決定未來以無黨籍身份從政才能更客觀。

▲雲林縣議會副議長蘇俊豪22日突然提出退黨申請書宣布退出民進黨，強調退黨原由是對於民進黨部分政策無法認同。（圖／記者蔡佩旻攝）

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