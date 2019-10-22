影／專訪江西吉安台協副會長江瑜　傳產轉攻內需、打品牌效應

記者吳增煌、韋依蘋、曾俊豪／江西報導

「文脈傳承一兩岸媒體江西古書院文化行」21日在江西南昌啓動，江西吉安市台商協會常務副會長江瑜在接受《ETtoday新聞雲》專訪時提到，公司以戶外用品為主，但目前已經面臨成本過高以及缺工的窘境，未來若能轉型，則要變成以內需跟品牌為主，才能掌握世界第二大市場。

根據統計，2017年中國大陸戶外用品整體市場規模零售額為532.8億元，到2020年整體市場規模零售額有望達到673億元。

▲大陸戶外用品市場，年商機超過新台幣2800億元，圖為喜馬拉雅山聖母峰。（圖／CFP）。

江瑜表示，父親1989年到廣東中山，當時發展得還算不錯，不過傳統產業的週期約20到30年，未雨綢繆的情況下，面臨兩個選擇，一個往東南亞，一個往內陸走。由於他的父親是江西吉安人，長期關注家鄉情況，2006年看各方條件成熟，決定返鄉投資，當時在地政府給予很好的「保姆式服務」。

他指出，公司在吉安有兩個工廠，主要都是作戶外用品，以露營帳篷、睡袋跟背包為主。現在這樣車縫的傳統產業，外銷代工的工廠已經成本過高的窘境，面臨缺工的問題，未來若能轉型，要以內需跟品牌為主，掌握全世界第二大市場。

不過，江瑜也提到，由於製作帳篷的門檻不高，為了區隔市場，於是開始自己織布、染布甚至生產鐵管。然而，用戶實際在戶外生活時，帳篷品質對價格的反應上，消費者並不懂，像是「帳篷一個布是織幾條。」

兩岸媒體江西古書院文化行21日至26日舉行，行程聚焦江西的書院文化，將先後探訪有「西江杏壇」之稱的陽明書院、引領廬陵文化千年昌盛的白鷺洲書院、紀念朱熹「鵝湖之會」的鵝湖書院、以及有「海內第一書院」美譽的白鹿洞書院。

▲江西吉安市台商協會常務副會長江瑜。（圖／記者吳增煌攝）

►用了her立馬轉型升級

