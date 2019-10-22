俄軍機再闖東海防空識別區！　南韓空軍F-15K戰機緊急升空示警

▲ 南韓F-15K戰機。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓《韓聯社》援引政府相關人士消息報導，一架俄羅斯軍機今天（22日）上午入侵該國東海（日本海）上空防空識別區（KADIZ），空軍緊急出動F-15K等戰機升空示警，已經將俄國軍機驅離。

此前，俄羅斯一架A-50「熊蜂」預警機7月23日在7分鐘內二度闖入南韓東海獨島（日本稱竹島）領空，南韓空軍隨即出動F-15K和KF-16等戰機，共開火360發機砲才將A-50驅離；8月8日也有一起俄國軍機無端闖入KADIZ的事件，南韓戰機同樣升空應對。

韓軍及俄軍因此將於明（23）日在首爾召開「聯合軍事委員會」，商討架設熱線電話以共享防空識別區及附近區域上空飛行器的情報，也將討論簽署諒解備忘錄（MOU）的時機與形式。

事實上，南韓國防部2018年8月便與俄羅斯國防部協議架設連結兩國空軍的直通電話，同年11月也對相關的諒解備忘錄內容達成共識，此後卻遲遲沒有進展。直到7月發生俄國軍機闖入南韓領空的事件，挑起兩國外交問題，俄方才體會到「緊急合作體系」的必要性，積極參與協商。

南韓政府人士說明，兩國以俄軍入侵領空的事件為契機，協議展開聯合軍事委員會會議。但俄國軍機選在會議前夕再度闖入，引起外界憂慮。

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