誘82小蘿莉拍裸照還騙上床…少女遭威脅「含淚按下快門」　他狼狽逃離法院

記者羅志華／台北報導

許多網友感嘆交不到女友，除了無奈自嘲外，夜深人靜時，更只能摸著鍵盤，在陰暗的房間裡上網尋求慰藉，卻有1名林姓男子於2014至2017年間，在網上放歐巴假照，以戀愛交往、「大哥哥照顧小妹妹」等名義，誘騙懵懂無知的小蘿莉（年幼女子）拍裸照，更藉外拍將未成年少女騙上床，經檢方調查，受害者高達82人，以國中、小女孩為大宗；甚至還有少女後悔傳照，卻遭林男以散布裸照威脅，只能含淚按下快門供林男洩慾。北院10月22日開庭，林男面對鏡頭不斷閃躲，僅含糊敷衍「今天沒有開庭」，隨即逃離法院。

▲林男利用小蘿莉對愛情嚮往、渴望有大哥哥疼愛的心理，假藉歐巴帥照誘騙她們拍下裸照，甚至有少女被逼著含淚按下快門。（圖／123RF）

某網站於2016年間，散布國中女生裸照，經刑事局調查，發現內容多是林男提供，警方搜索他住處時，驚見電腦中藏有120G的猥褻影、圖檔案，林男更依顏值、學校、年級、暱稱等背景分類；許多少女指認時，得知裸照被PO網，當場崩潰大哭，家長們更痛罵林男「變態王八蛋」。林男本於2017年推甄上台大醫療器材與醫學影像研究所，事件爆發後，台大也趕緊註銷林男錄取資格。

據了解，林男於2014年至2017年間，透過BeeTalk、LINE、臉書等通訊軟體，放上他精心挑選的「歐巴」帥照，利用小蘿莉對愛情嚮往、渴望有大哥哥疼愛的心理，誘騙她們拍下裸照，又或假扮年紀相仿的小妹妹，藉之前騙到的照片，以同儕心理哄騙「這些傳來傳去沒甚麼」，藉此取得裸照洩慾，其中更有少女傳照後越想越不對勁，拒絕林男要求，卻慘遭林男以散布裸照威脅，委屈之下，含淚按下快門…。

林男遭逮後，坦承就是喜歡可愛的「小蘿莉」，對成年人興趣不大，查扣的內容中，部分是自己4年間騙來的，也有些是跟「同好」交流換的；林男遭移送時，口中喃喃自語「這世上不會給犯錯的人第二次機會，可不可以判我死刑…」，似乎相當絕望；不過林男10月21日出庭時，看來已平復不少，面對鏡頭時左閃右躲，更敷衍記者「今天沒有開庭」，隨即逃離法院。

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