挺港風波延燒！　央視更動節目表「持續停播NBA賽事」

▲NBA火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）先前發表挺港言論。（圖／美聯社／達志影像）

記者洪珮瑄／綜合報導

休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）因4日公開發聲支持香港，引起大陸網友抵制，隨後又遭央視轉播轉播相關賽事，事件鬧得沸沸揚揚。據央視在網站上公布的轉播節目表顯示，該平台原先將在周三（23日）上午轉播NBA揭幕戰，但日前卻已改成其他節目，抵制行動尚未平息。

綜合陸媒先前報導，火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）4日在推特上發文寫道，「為自由而戰，與香港站在一起」，引發爭議。隨後，NBA總裁席佛（Adam Silver）於7日表示，聯盟已經為此付出經濟代價，但是支持個人擁有政治觀點、表達言論自由，這一點與「對中國粉絲道歉」並不衝突。

▲北京某NBA專賣店全面下架火箭隊商品。（圖／記者任以芳攝）

事件一爆發，央視8日立刻發表聲明指出，「立即暫停NBA季前賽（中國賽）目前的轉播安排，立即排查涉NBA的一切合作交流」。央視體育頻道當時發文強調，對於NBA總裁席佛（Adam Silver）支持莫雷表達權利一說法予以反對，「我們認為任何挑戰國家主權和社會穩定的言論，不屬於言論自由的範疇」。

據悉，在莫雷（Daryl Morey）的「挺港」風波發生後，騰訊體育8日也宣布暫停轉播NBA的賽事，但沒幾天又先行恢復播出，同時，央視是否會跟著恢復一話題，也引起一陣討論。

不過，據《中央社》引述陸媒消息指出，央視早前宣布的「立即暫停NBA季前賽（中國賽）目前的轉播安排」一言論，其實可解釋為停播的只有兩場中國賽，或者解讀為所有的季前賽，然而正式比賽轉播與否需等「條件成熟」。

據悉，央視日前在網路上公開的轉播節目表上顯示，周（23日）三上午原本是要轉播NBA揭幕戰，但日前已換成武漢的軍運會比賽，可見抵制尚未結束，更引起大陸網友討論。

►欸~妳過來一下！妳過來一下

▼週三（23日）早上8點的節目已改成「第七屆世界軍人運動會」。（圖／翻攝央視）