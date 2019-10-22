民謠大師陳達．思想起-阮義忠攝影展　22日起恆春民謠館展出

▲屏東縣恆春民謠館於22日起12月31日展出「思想起陳達-阮義忠攝影展」。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春民謠館於22日起12月31日展出「思想起陳達-阮義忠攝影展」，邀請阮義忠老師進行策展規劃，他出生於宜蘭縣頭城鎮，不僅是位攝影家，亦具作家、出版人、攝影教師等身份，更創立「阮義忠攝影人文獎」。

阮義忠的作品以人文紀實為主要風格，透過作品積極表達出對生存環境的珍視、對人間事物的關懷，可知阮老師除了身兼各種專長與身份，更是一位關心台灣人文傳統及土地環境的文化人。

「思想起陳達-阮義忠攝影展」，主要以影像作為媒介，透過鏡頭下的記錄以及阮老師曾經親身拜訪陳達的互動經驗與記憶，呈現出這位當代的恆春民謠大師最為真實的一面，且希望從中表現出台灣最美的聲音乃是來自於最真實的日常生活。

陳達是當代的民謠大師，沒有過多媒體的華麗修飾、亦未曾因為這樣的身份而享受著極為豐厚的物質生活，即便曾經以恆春民謠撼動當時社會大眾的心靈並躍上國家音樂舞台演出，閉幕後的歌者，仍只是一位踏踏實實、以自身原有的方式生活在家鄉的土地上，對他而言，民謠不過是生活的一部分，民謠即是生命中不可或缺與抹滅的記憶！

今早的開幕會，阮老師說明策展規劃與理念，也邀請恆春民謠新一代的傳承新星吳登榮老師現場演唱；其作品同時在潮州的「屏東戲曲故事館」舉辦了「看見新美園」攝影展，有興趣的民觀可就近參觀，透過攝影方式，看見歷史、看見台灣。