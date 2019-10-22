「要建立廉能有為的政府」吳敦義：蔡政府讓台治安、經濟、觀光蕭條





▲吳敦義。（圖／記者宋良義攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨主席吳敦義22日上午出席「中華民國藍軍百大社團聯盟」成立大會，他致詞時表示，明年1月11日大選是非常重要選舉，過去三年半以來，社會治安並不理想、經濟成長也不明顯，兩岸方面呈現雙方對峙，觀光旅遊事業蕭條，很多觀光旅遊事業已經開始無薪假，還在繼續增加中。因此，明年大選是關鍵性選舉，他懇託大家投給國民黨提名的參選人，以及政黨票投給國民黨。

吳敦義強調，總統選舉國民黨非贏不可，因為這三年半來情況不好，尤其不公不義的年金改革是一個不當的重大措施。總統選舉讓韓國瑜高票當選，選擇一位優秀有能力的行政院長，組成政府。此外，立法院對於法律、預算、政策等擁有非常大的權力，請大家支持國民黨立委參選人，贏得過半的60席立委。

吳敦義指出，只有總統選贏，組成政府且國會過半，才能重返執政，撥亂反正，當前亂的地方很多。兩岸應該在一中各表、九二共識的基礎上，維持和平穩定發展；一定要建立廉能有為的政府，不要像民進黨執政三年半的情況；一定要拚經濟，建立繁榮均富的國家。「台灣安全，人民有錢」是韓國瑜競選的八字箴言，這很重要，他懇託大家一起努力，同心協力，贏得最好的勝利。

「中華民國藍軍百大社團聯盟」是由黃復興黨部主委金恩慶擔任召集人，中華戰略協會理事長王文燮出任總會長，加入聯盟的單位跨越軍種、役別、兵科、性別與地區等各類退伍軍人、榮民暨眷屬團體系統，涵蓋範圍極廣；是繼八月初軍系社團發表共同聲明支持韓國瑜之後，持續拓展增溫的有計畫活動。

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