香港反送中4個月　澳門9月入境旅客超276萬人　陸客漲5.7%

▲澳門大三巴牌坊。（圖／視覺中國）

記者馬叔安／綜合報導

「反送中」風波衝擊香港旅遊業之際，澳門官方最新數據顯示，9月入境旅客超過276萬人次，按年增加8.0%，其中「不過夜旅客」超過138萬人次，上升20.4%。此外，大陸旅客同比上升5.7%，達192萬人次以上，當中49.0%來自廣東省，個人遊旅客則增加1.0%。

根據澳門統計暨普查局22日公佈的數據，今年9月不過夜旅客佔比按年增加5.2個百分點至50.2%，使得旅客平均逗留時間縮短0.1日至1.3日；留宿旅客及不過夜旅客的平均逗留時間則分別維持在2.4日及0.2日。

按入境方式統計，9月份陸路入境旅客按年增加32.5%；經關閘入境者比例升幅為14.7%，由港珠澳大橋入境有287,362人次，空路入境旅客則上升16.3%至294,677人次，海路入境則減少45.0%至416,713人次。

數據顯示，澳門今年首三季的入境旅客超過3020萬人次，同比增加17.0%，不過夜旅客及留宿旅客分別上升30.6%及4.9%，旅客平均逗留時間減少0.1日至1.2日。

於此同時，香港的旅遊市場卻面臨挑戰，在本月初大陸「十一連假」旅遊旺季中，香港入境事務處公布各出入境管制站1日的旅客抵港及離境臨時數據，其中入境數字較去年少近5成，出境數字則跌約35%。

▲香港旅遊勝地迪士尼 。（圖／記者彭懷玉攝）

此外，今年9月時也有網友爆料，海洋公園海洋劇場只有三四人在場；迪士尼的街道更是人煙稀少，與昔日人山人海的盛況形成強烈對比，有網友還PO文說，「最慘迪士尼體驗，整個迪士尼好像只有我一個人。」

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