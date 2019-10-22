3歲童11m陽台摔下…「意外降落」黃包車後座　奇蹟瞬間全都錄

A child fell from a building on a rickshaw that was passing on road below. Child's father Ashish Jain says,"He was playing on 2nd floor with family members. He fell from railing after he lost his balance. He is safe". #MadhyaPradesh pic.twitter.com/md15NkvPgg — پيرذاده محمد طاہر (@peerzadamtahir) October 22, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

印度3歲小男孩帕夫（Parv Jain）日前意外的從2樓墜落，原以為從高達11公尺的高度掉下，撞擊到地板一定必死無疑，但一輛黃包人力車當時正好從陽台下方經過，帕夫整個人好巧不巧就落在車子後方的座位上，奇蹟似的沒有受到任何傷害，幸運活了下來。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在印度的中央邦的蒂卡姆加爾（Tikamgarh），18日當天帕夫在家中二樓的陽台玩耍，但卻因為重心不穩，意外從高達35英尺（約11公尺）的地方摔落，驚恐畫面也被路邊的監視器全程拍下。

正當帕夫摔下樓時，底下剛好有一名司機，牽著黃包人力車緩緩經過，也正因為速度夠慢，帕夫幸運的跌落在黃包車後面放置座位的地方，雖然力道十分大，但卻避開了更嚴重的傷害。

一旁的路人見狀連忙將帕夫從車裡拉起，而帕夫的媽媽則是隨後出現，將小孩帶去醫院。報導中指出，帕夫奇蹟似的沒有受傷，做過簡單的檢查後就順利出院，而他的家人則為了表達感謝之意，向黃包車司機送上禮物。