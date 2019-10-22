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渣打FinTech創意影片賽打破框架　3大學生勇奪3大獎抱走70萬獎金

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▲▼渣打銀行今天公布2019 FinTech創意影片得獎名單，其中SaveNey團隊勇奪3項大獎，一共抱走70萬元。（圖／記者紀佳妘攝）

▲渣打銀行今天公布2019 FinTech創意影片得獎名單，其中SaveNey團隊勇奪3項大獎，一共抱走70萬元。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

渣打銀行2019 FinTech創意影片得獎名單今（22）日揭曉，這次共有165支影片參賽，其中由實踐大學和文化大學組成的SaveNey奪下3項大獎，一共抱走70萬元獎金。渣打銀行台灣總經理林遠棟表示，這是金融界首創以影片形式呈現FinTech創意的競賽活動，以年輕人最熟悉的影片拍攝，來傳遞金融科技的無限創意。

渣打銀行這次舉辦FinTech創意影片挑戰賽，不僅提供年輕人發揮創意的舞台，並祭出高達160萬元的獎金，吸引165支影片參賽，較去年成長5成，最後共有12組創作團隊獲得大獎，其中SaveNey奪下「網路人氣王」、「最佳點子王」及「創意實踐家」三大獎項，勇奪70萬元獎金。

請繼續往下閱讀...

渣打銀行台灣總經理林遠棟指出，這次比賽充分展現參賽者的多元創意，許多參賽者善用學識優勢，展現豐富且多元的創意構想，將FinTech的觸角延伸至環保、公益、醫療及居家照護等多元面向，以生動有趣的創意手法，串聯金融與生活，並著重在金融財務功能的整合、生物特徵身分驗證的開發等，強調便利性應用，顯示年輕世代對於交易便捷的重視與需求。

身為評審之一的渣打銀行集團創新長張偉民也說，今年徵件方式從去年的企劃案改成影片呈現，難度可說是大幅提升，團隊必須在短短2至3分鐘影片中具體傳遞FinTech的創意應用，整合生活中的金流功能融入金融科技生態圈，以及運用AI學習技術發掘尚未滿足的需求，追求更好的用戶體驗。

以獲得3項大獎的SaveNey為例，透過動畫具體呈現便利有趣的智慧生活場景，提供便捷快速的整合財務解決方案，進一步勾勒未來台灣金融科技的新樣貌；另一組創意實驗家得主FinTech Health Account，參賽學生則運用醫學系學識背景，整合金融科技與智能健康功能，透過穿戴裝置將健康數據擴充為個人信用等創意，突破傳統金融框架。

此外，渣打銀行將與合作夥伴TSS台灣新創競技場針對「創意實踐家」得主提供免費培訓計劃，使得獎團隊的Fintech創意有機會獲得實現，並不排除成為未來渣打銀行數位金融服務的一環。

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