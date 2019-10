恐怖巧合！21歲男躺棺材「燦笑比YA」拍照...24小時後車禍身亡

▲ 特肯德躺棺材拍照,隔天車禍身亡。(圖/翻攝自推特/@PrinceTTDave)

實習記者賴韻如/綜合報導

在社群網路發達的時代,許多人都喜歡拍照上傳和大家分享,但千萬不要過頭了!非洲日前就發生一起離奇的事件,一名年輕男子躺進棺材內惡搞拍照,沒想到才過24小時後竟車禍身亡,可怕的巧合讓不少當地民眾得知後都不禁毛骨悚然。

據當地媒體happenings報導,詹姆斯·伊格布杜(James Igbudu)19日於臉書上發布貼文表示,「艾薩克·特肯德(Isaac Terkende)先生昨天進了棺材裡拍照,沒想到隔天不幸車禍身亡,願他能安息。」從伊格布杜分享的照片中可以看到,21歲的特肯德當時滿臉笑容地躺在棺材裡,還舉起手「比YA」,似乎覺得這是一件非常好玩的事。

Mr Isaac Terkende who went and snapped inside coffin, had an accident and died the next day, he was buried today in Guma LGA of Benue State.

May his gentle soul rest in peace.@instablog9ja @SubDeliveryZone @SaharaReporters pic.twitter.com/XQUoIXFaCn