恐怖巧合！21歲男躺棺材「燦笑比YA」拍照...24小時後車禍身亡

▲ 特肯德躺棺材拍照，隔天車禍身亡。（圖／翻攝自推特／@PrinceTTDave）
實習記者賴韻如／綜合報導
在社群網路發達的時代，許多人都喜歡拍照上傳和大家分享，但千萬不要過頭了！非洲日前就發生一起離奇的事件，一名年輕男子躺進棺材內惡搞拍照，沒想到才過24小時後竟車禍身亡，可怕的巧合讓不少當地民眾得知後都不禁毛骨悚然。
據當地媒體happenings報導，詹姆斯·伊格布杜（James Igbudu）19日於臉書上發布貼文表示，「艾薩克·特肯德（Isaac Terkende）先生昨天進了棺材裡拍照，沒想到隔天不幸車禍身亡，願他能安息。」從伊格布杜分享的照片中可以看到，21歲的特肯德當時滿臉笑容地躺在棺材裡，還舉起手「比YA」，似乎覺得這是一件非常好玩的事。
Mr Isaac Terkende who went and snapped inside coffin, had an accident and died the next day, he was buried today in Guma LGA of Benue State.— Prince David (@PrinceTTDave) 2019年10月19日
May his gentle soul rest in peace.@instablog9ja @SubDeliveryZone @SaharaReporters pic.twitter.com/XQUoIXFaCn
不少當地迷信的居民得知這起超離奇事件後都認為，特肯德一定是觸犯了亡靈，才會遭遇這場意外。不過當地媒體則聲稱，整起事件純屬巧合，特肯德在棺材裡拍照和發生車禍一點關係都沒有，純粹只是一場意外罷了。另外，詹姆斯的惡作劇也讓大批網友不解，紛紛直呼，「到底哪個正常人會沒事躺到棺材裡面去？」
據悉，特肯德的遺體已於19日被下葬於他的家鄉奈及利亞貝努埃州（Benue State）。