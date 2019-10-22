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realme四鏡頭「猛獸」出閘　6,400萬畫素realme XT登台

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼realme「鷹眼猛獸」realme XT將於10/25開賣。（圖／記者邱倢芯攝）

▲除了realme XT（左邊模特兒手持）外，活動現場也展示出了realme 5 Pro（中間模特兒手持），以及realme 5（右邊模特兒手持）二機款。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

realme今（22）日舉辦了四鏡頭猛獸系列上市記者會，一項秉持著「敢越級」理念的realme，這次將高畫素、四鏡頭帶入萬元以下的機款中；realme XT不僅擁有6,400萬畫素主鏡頭，也搭載了高通S712處理器，號稱是同價位帶手機擁有最強處理器的手機。realme XT將於10/25早上10點在六大電商平台開賣，8+128GB容量的realme XT售價為7,990元。

realme將realme XT暱稱為「鷹眼猛獸」，原因就在於主鏡頭擁有Samsung GW1感光元件，讓此款手機擁有市場最高畫素相機—6,400萬畫素，realme認為此款手機擁有如「鷹眼」般的精銳鏡頭，可拍下9,216 x 6,912細節清晰照片。

▼realme XT擁有6,400萬畫素相機主鏡頭。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼realme「鷹眼猛獸」realme XT將於10/25開賣。（圖／記者邱倢芯攝）

realme表示，高畫質的照片不僅能輸出巨幅海報，還能帶來更生活化的應用；舉例來說，使用者在拍下高畫素照片後，可進行「二次創作」，利用編輯與剪裁畫面的方式，重製一張全新且清晰的照片。

除了主鏡頭外，realme XT的另外三顆鏡頭分別為119度超廣角鏡頭，可為你的拍攝畫面帶來1.5倍的寬廣視野，且該款手機搭載了廣角優化引擎，可自動校正邊緣失真，以確保照片品質。

▼realme XT的119度超廣角鏡頭（下方手機）較一倍鏡頭（上方手機）多了1.5倍的寬廣視野。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼realme「鷹眼猛獸」realme XT將於10/25開賣。（圖／記者邱倢芯攝）

另外還有4公分超近對焦距離的微距鏡頭；人像鏡頭則可以透過智慧HDR為照片帶來保留更多亮暗部細節，並進一步提供全新的復古風格濾鏡。

▼4公分超近對焦距離的微距鏡頭，即便是模型上的小字也能清晰拍攝。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼realme「鷹眼猛獸」realme XT將於10/25開賣。（圖／記者邱倢芯攝）

而在其它硬體規格方面，realme XT搭載了高通S712處理器，並擁有螢幕指紋辨識功能，其採用的是匯頂Goodix G3.0螢幕解鎖方案，號稱只要0.34秒即可迅速解鎖；除此之外，realme XT台灣版還特別加入了NFC功能、支援台灣全頻段、支援五大電信2CA。

realme XT捨棄常用的塑料背蓋，這次正反面皆採用了康寧第五代大猩猩玻璃；在背蓋紋理上使用X型光紋設計。此款手機提供了銀翼白與星圖藍兩種顏色選擇。

在銷售資訊方面，realme XT將於10/25在東森購物網、PChome 24h、momo購物、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城、myfone購物等六大平台開賣；首賣當日打出了「真敢送」口號，只要購機就送realme Buds Wireless頸掛藍牙耳機。

電信通路（中華電、台灣之星、亞太電信）則是於11/1正式上市。

除了猛獸新機外，realme台灣市場商務長鍾湘偉也在活動最後公布了二大彩蛋；第一個彩蛋，就是realme這個新興品牌廠商終於將擁有第一個品牌專櫃，11/4率先在信義威秀登場，而在11/15也將在台中文心秀泰與粉絲見面。鍾湘偉希望，未來品牌專櫃也能快速地拓展到台灣其他地區。

第二個彩蛋，則是10/15才在北京發表的旗艦機款realme X2 Pro，即將於12月與R粉相見歡；短時間內在台灣推出多款新機，realme對於台灣市場的重視程度可見一斑。

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