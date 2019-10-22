馬英九為陳同佳案哽咽　蘇貞昌：港府對年輕人開槍怎沒聽他說話？





▲馬英九談陳同佳案講到哽咽。（圖／翻攝馬英九臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

涉嫌在台灣殺人棄屍的香港籍男子陳同佳有意來台投案，引起台港之間司法管轄權爭議。前總統馬英九22日上午發表對陳同佳投案遭拒一事聲明，一度講到哽咽。對此，行政院長蘇貞昌相當不以為然，怒嗆馬英九，面對港府對年輕人開槍，那時候怎麼沒聽到他講什麼話。

馬英九今天上午發表對陳同佳投案遭拒一事聲明，甚至講到哽咽。他說人命關天，蔡總統不在乎，「將心比心，我也是兩個女兒的爸爸，想到她爸媽心中的痛，我真的非常非常難過。」面對追問好像有些情緒激動，馬英九說，「我真的是非常生氣，這種事情沒什麼好討論，人家要投案你就讓他來。」

針對馬英九談陳同佳案說到哽咽。蘇貞昌22日下午面對國民黨立委孔文吉質詢時相當不以為然，他批評，「馬前總統面對香港政府對香港年輕人開槍等等，應該給關懷，那時候沒聽到他講什麼話，哇，突然之間他又是哽咽又是關心，雙重標準很奇怪。」

蘇貞昌22日針對陳同佳案解釋，此案台港都有管轄權，但殺人的人在香港、被害人家屬在香港，重犯現在也被關在香港。香港有監獄，也有它的便利性，應該要近以審查、近以追溯，不應該讓司法有空窗期，讓重犯趴趴走。

蘇貞昌說，如果需要協助，都會給予協助，如果香港政府要跟台灣司法互助，應該把相關證據、調查資料跟筆錄等狀況都給台灣，才能讓台灣加以審判，「不是讓重犯趴趴走，來台灣，又不是來身體檢查。」

蘇貞昌強調，要有證物才可以判，要不然重犯隨口亂說，相關證物都在香港，要求司法互助，已經責成法務部、陸委會跟香港來談司法互助等各方面的事情。他批評，「（港府）過去完全不理不睬，現在態度丕變，當然後面有中國大陸，企圖用送來台灣，合理化送中條例，我們不會上當，還是希望香港政府能後回應香港民意要求，對於反送中好好處理，不要藉這個案政治操作。」

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