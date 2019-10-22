與世界零距離　嘉藥藥學系學生海外實習秀成果

▲嘉南藥理大學今年暑假選送14位學生分別前往美國與日本，進行臨床藥學實習，校方舉行海外研習經驗分享會，現場吸引眾多師生與會聆聽，座無虛席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學推今年暑假選送14位藥學系學生，前往美國南加州大學與日本東京藥科大學，進行為期1個月的臨床藥學實習，校方特舉行海外研習經驗分享會，請實習生暢談他們的學習歷程和生活點滴，現場吸引眾多師生與會聆聽，座無虛席，大家興致高昂，互動交流熱絡，欲罷不能。

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分享會主持人藥理學院長吳明娟於開場時強調，嘉藥培育藥師已逾半世紀，在課程規劃上除力求培養藥師專業水準之藥學生外，也期望學生拓展全球視野，吳明娟院長表示，能與一群志同道合的同學，懷抱一致的目標，到不同國家結識，結識另一群外國朋友，了解彼此的世界觀及對藥師專業的期待，何其幸運。

藥學系主任施美份提到，學校與多所世界知名學府締結姊妹校，彼此合作關係密切，其中，選派學生至美國南加大實習迄今已超過7年，而與日本東京藥大每年3月及9月的相互參訪交流也邁入第3年，學習成效頗佳。施主任鼓勵學生善用海外實習機會建立國際觀，不只加強專業及外語能力，能與世界同步接軌，累積豐厚的國際移動力與競爭力。

校方表示，這次前往美國南加大實習共有11位學生，課程包含疾病治療的臨床用藥、病患諮詢服務、各種案例討論，以及醫院及社區藥局參訪等行程，內容豐富多元，讓實習生充分認識美國先進的醫藥現況。三年級學生謝絨豊說，美國藥學教育和藥事行政非常講求專業實務與效率，令她大開眼界，受益甚多，在不同國度自理所有食衣住行起居，以及同學間相互照應，更讓大家學習到自我獨立與團體合作精神，此趟實習可謂收穫滿滿，永難忘懷。

另外，赴東京藥大的實習生，除專業課程研習外，最深刻體驗就是參觀日本長照中心。今年暑假剛通過第一階段藥師考的四前級學生謝宜軒有感而發指出，日本已進入超高齡社會，其多元長照模式搭配藥事諮詢服務日益完善，尤其是社區藥局和藥師在老人照護體系中扮演積極的角色，這點值得高齡社會的台灣參考學習，也符合藥師在長照2.0的需求，研習之旅頗具啟發性，讓她深感不虛此行。

嘉藥校長陳鴻助表示，學校推廣海外實習不遺餘力，國際處也擘劃並編列經費提供學生出國研習，以增進國際交流，成果有目共睹。陳鴻助校長說，藥學系今年申請入學中有高達9位學生學測成績每科平均超過14級分，表現相當優異，這也意味嘉藥藥學系受到各高中生青睞及推崇，為使更多優秀學生就讀並接受良好的藥學教育，除持續與南加大、東京藥大等名校進行交流外，目前也和荷蘭Utrecht 大學洽談暑期研習的可能性，努力開創更多海外實習機會，讓學生不僅在藥學專業素養上學有專精，也能與世界潮流並駕齊驅，同步邁進。