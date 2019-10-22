　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

與世界零距離　嘉藥藥學系學生海外實習秀成果

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲嘉南藥理大學今年暑假選送14位學生分別前往美國與日本，進行臨床藥學實習，校方舉行海外研習經驗分享會，現場吸引眾多師生與會聆聽，座無虛席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學今年暑假選送14位學生分別前往美國與日本，進行臨床藥學實習，校方舉行海外研習經驗分享會，現場吸引眾多師生與會聆聽，座無虛席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學推今年暑假選送14位藥學系學生，前往美國南加州大學與日本東京藥科大學，進行為期1個月的臨床藥學實習，校方特舉行海外研習經驗分享會，請實習生暢談他們的學習歷程和生活點滴，現場吸引眾多師生與會聆聽，座無虛席，大家興致高昂，互動交流熱絡，欲罷不能。

▲嘉南藥理大學今年暑假選送14位學生分別前往美國與日本，進行臨床藥學實習，校方舉行海外研習經驗分享會，現場吸引眾多師生與會聆聽，座無虛席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

請繼續往下閱讀...

分享會主持人藥理學院長吳明娟於開場時強調，嘉藥培育藥師已逾半世紀，在課程規劃上除力求培養藥師專業水準之藥學生外，也期望學生拓展全球視野，吳明娟院長表示，能與一群志同道合的同學，懷抱一致的目標，到不同國家結識，結識另一群外國朋友，了解彼此的世界觀及對藥師專業的期待，何其幸運。

藥學系主任施美份提到，學校與多所世界知名學府締結姊妹校，彼此合作關係密切，其中，選派學生至美國南加大實習迄今已超過7年，而與日本東京藥大每年3月及9月的相互參訪交流也邁入第3年，學習成效頗佳。施主任鼓勵學生善用海外實習機會建立國際觀，不只加強專業及外語能力，能與世界同步接軌，累積豐厚的國際移動力與競爭力。

▲嘉南藥理大學今年暑假選送14位學生分別前往美國與日本，進行臨床藥學實習，校方舉行海外研習經驗分享會，現場吸引眾多師生與會聆聽，座無虛席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

校方表示，這次前往美國南加大實習共有11位學生，課程包含疾病治療的臨床用藥、病患諮詢服務、各種案例討論，以及醫院及社區藥局參訪等行程，內容豐富多元，讓實習生充分認識美國先進的醫藥現況。三年級學生謝絨豊說，美國藥學教育和藥事行政非常講求專業實務與效率，令她大開眼界，受益甚多，在不同國度自理所有食衣住行起居，以及同學間相互照應，更讓大家學習到自我獨立與團體合作精神，此趟實習可謂收穫滿滿，永難忘懷。

▲嘉南藥理大學今年暑假選送14位學生分別前往美國與日本，進行臨床藥學實習，校方舉行海外研習經驗分享會，現場吸引眾多師生與會聆聽，座無虛席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，赴東京藥大的實習生，除專業課程研習外，最深刻體驗就是參觀日本長照中心。今年暑假剛通過第一階段藥師考的四前級學生謝宜軒有感而發指出，日本已進入超高齡社會，其多元長照模式搭配藥事諮詢服務日益完善，尤其是社區藥局和藥師在老人照護體系中扮演積極的角色，這點值得高齡社會的台灣參考學習，也符合藥師在長照2.0的需求，研習之旅頗具啟發性，讓她深感不虛此行。

▲嘉南藥理大學今年暑假選送14位學生分別前往美國與日本，進行臨床藥學實習，校方舉行海外研習經驗分享會，現場吸引眾多師生與會聆聽，座無虛席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥校長陳鴻助表示，學校推廣海外實習不遺餘力，國際處也擘劃並編列經費提供學生出國研習，以增進國際交流，成果有目共睹。陳鴻助校長說，藥學系今年申請入學中有高達9位學生學測成績每科平均超過14級分，表現相當優異，這也意味嘉藥藥學系受到各高中生青睞及推崇，為使更多優秀學生就讀並接受良好的藥學教育，除持續與南加大、東京藥大等名校進行交流外，目前也和荷蘭Utrecht 大學洽談暑期研習的可能性，努力開創更多海外實習機會，讓學生不僅在藥學專業素養上學有專精，也能與世界潮流並駕齊驅，同步邁進。

ET快訊
快訊／又有疑似未爆彈！頭城大溪漁民撈回一顆長圓形不明物
智齒「劇烈折磨9個月」！38歲英男排不到健保上吊身亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中媽實測「1顆蟑螂蛋生幾隻」　36天結果出爐！網秒解惑...對紅豆陰影重

第1次看鹹豆漿「以為是ㄆㄨㄣ」他掉下巴！饕客激推…曝加辣油：永豆靈魂

台灣自行車登山王挑戰賽倒數3天！　6大交管路段、時間出爐

與世界零距離　嘉藥藥學系學生海外實習秀成果

宏都拉斯學生棄美國、日本選台灣念外交　立志投入人道救援

13年來吃不膩！　在地人首推「旱溪夜市」完勝逢甲　台灣味小吃超過200攤

台灣零售通路減塑評比出爐...9家業者全不合格　美廉社墊底

影／衛武營公共鋼琴神人彈奏「聽了眼眶濕」　網跪：這阿北一定有故事！

農產品外銷今年前3季達1292億　陳吉仲：出口不是用嘴巴說的

交友網站認識猛追！金融男消失2天「借存8位數活動款」　OL冷靜一想毛炸

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

遊樂園驚見「印地安活屍」亂舞 鬼王陪玩設施...遊客驚呆：超逼真

遭火車撞失去雙腿...仍不放棄夢想 她徒手登自由女神頂端：想激勵別人

超養眼！雷神半裸舉啞鈴健身　烈陽下狂曬大肌肉...少女們流口水啦

宜蘭翁回收「切鐵管」爆炸慘死　國軍比對竟是F-16戰機火箭彈！

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

台中媽實測「1顆蟑螂蛋生幾隻」　36天結果出爐！網秒解惑...對紅豆陰影重

第1次看鹹豆漿「以為是ㄆㄨㄣ」他掉下巴！饕客激推…曝加辣油：永豆靈魂

台灣自行車登山王挑戰賽倒數3天！　6大交管路段、時間出爐

與世界零距離　嘉藥藥學系學生海外實習秀成果

宏都拉斯學生棄美國、日本選台灣念外交　立志投入人道救援

13年來吃不膩！　在地人首推「旱溪夜市」完勝逢甲　台灣味小吃超過200攤

台灣零售通路減塑評比出爐...9家業者全不合格　美廉社墊底

影／衛武營公共鋼琴神人彈奏「聽了眼眶濕」　網跪：這阿北一定有故事！

農產品外銷今年前3季達1292億　陳吉仲：出口不是用嘴巴說的

交友網站認識猛追！金融男消失2天「借存8位數活動款」　OL冷靜一想毛炸

吳謹言《皓鑭傳》最苦女一！蠍子咬背、綑綁入水：怕也沒有用

從公投那時刻起就想退出民進黨...　蘇俊豪：部分政策無法認同

中職／「二刀流」林安可談學弟劉致榮：比我強

按下馬桶沖水開關！年輕夫婦瞬間「臭死」在廁所...警方竟不予立案

看旺巴西市場潛力　華碩董事長施崇棠親赴發表ZenFone 6、ROG Phone II

離婚半年！她驚見前夫牽著「新歡＋一對1歲雙胞胎」逛街…瞬間臉綠秒懂

年內A股最大「千億級」IPO項目　中國郵儲銀行24日上會審核

幫爸媽買保險「有體況怎辦」！專家點出3狀況…「定期險種+保證續保」到最高年齡

年撈5000億！55歲男成「亞洲新毒王」...曾一夜賭輸15億面不改色

竹市鄭宏輝推「雙語三隻箭」　「沉浸式教學」要讓英語很生活

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

生活熱門新聞

「我要到士林住博」　乘客：差點和司機大哥打起來

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

妹子付不出喪葬費　PTT土豪哥出手贊助20萬

藥燉土虱含綠色魚卵　饕客卻讚是極品

太平洋雙颱轉彎！鄭明典：降雨區重疊

一天零用錢200元！60K人夫曝怎過生活：我是難民

好市多買多榖飯！回家發現「空一半還長毛」

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

機智哥揭促銷價的秘密！網長知識了

6歲妹美顏自拍！老媽出賣0修圖照萬人讚爆

今晨最低溫新北苗栗16度　變天時間點曝光雨區擴大　

貨車轉角卸貨！她一瞥「隱藏版斷頭台」嚇壞

餵蛤蜊喝奶！女兒驚呼：變超肥滿

全台大學明年停招裁撤107系組！

更多熱門

相關新聞

嘉藥舉辦吉他音樂工藝展

嘉藥舉辦吉他音樂工藝展

嘉南藥理大學為提升校園文藝氣息，該校文化藝術館與奇美博物館、方圓之間室內樂團攜手合作，於嘉南文化藝術館舉辦「吉思廣藝–吉他音樂工藝特展」，10月16日舉行隆重的開幕茶會，現場除展示多款古今吉他樂器外，也陳列介紹吉他歷史及工藝製作，展品多元豐富，堪稱近年難得一見的音樂藝術盛會。

嘉藥舉辦麵食競賽

嘉藥舉辦麵食競賽

嘉藥校園大揭密學生創意開箱

嘉藥校園大揭密學生創意開箱

台灣創新技術發明競賽嘉藥一把抓

台灣創新技術發明競賽嘉藥一把抓

嘉藥藥膳班結訓劃下溫馨句點

嘉藥藥膳班結訓劃下溫馨句點

關鍵字：

世界零距離嘉藥海外實習

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

黑男被嗆「年輕肉體很好用吧」！

余苑綺癌細胞擴散！余天痛哭「幫我女兒集氣」

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

「我要到士林住博」　乘客：差點和司機大哥打起來

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

她餵葡萄給狗吃　嘴唇一半也被吃掉

妹子付不出喪葬費　PTT土豪哥出手贊助20萬

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

余苑綺不菸不酒…33歲患直腸癌3期！熬過12次化療又擴散

泰王令：剝奪詩妮娜貴妃一切頭銜

他見「小22歲嫩女友」家長提親　女友媽登場竟是中學床伴

女看新聞頻發抖　追中和女同學下落才知遭性侵殺害

高宇蓁喝林佑星喜酒…巧遇前男友！

更多

最夯影音

更多
「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感
男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面