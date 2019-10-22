國民黨團：蔡政府拒收陳同佳是為選舉算計　讓台灣成外國人犯罪天堂

▲國民黨團批蔡政府拒收陳同佳是為選舉算計。（圖／國民黨團提供）

記者楊蕓／台北報導

針對港女箱屍命案嫌犯陳同佳欲來台投案，遭蔡政府拒收，立法院國民黨團22日召開記者會，痛批蔡政府為了選舉，連主權、司法管轄權、公平正義通通都可以拋棄，「讓台灣成為外國人犯罪的天堂」，更揚言若陳同佳搭機回台投案遭拒絕入境，國民黨團將對陸委會、移民署提出縱放犯人告訴。

立委陳宜民表示，台灣不是外國人的犯罪新天堂，「殺人償命、欠債還錢」天經地義，更何況台灣是法治國家，在台犯罪一定要受到司法追訴，絕對沒有「司法空窗期」。他抨擊蘇貞昌以「香港特首林鄭月娥背後是中國」、「港府意圖讓送中條例合理化」為由，質疑港府動機，蔡政府的神邏輯，遇上刑案也能打恐中牌，要說不是為了明年選舉算計，有誰能信？

立委賴士葆痛批，蔡政府口口聲聲要求「司法互助」，最後放棄司法主權，台灣變成殺人犯罪天堂，這是台灣的悲哀，同時他也警告蔡政府，陳同佳明天就恢復自由之身，倘若他來台投案，陸委會、移民署拒絕其入境、原機遣返，國民黨團將對陸委會、移民署提出縱放人犯告訴。

立委童惠珍則說，政府拒絕陳同佳入境，只是為了掩蓋政績不彰、經濟無力、外交無能事實，寧可犧牲司法管轄權，製造「政治力量精心操作的投案安排」的說詞，只為了繼續販賣「芒果乾」、騙選票而已。

行政院長蘇貞昌上午受訪時再度表示，此案台港都有管轄權，但殺人的人在香港、被害人家屬在香港，重犯現在也被關在香港。香港有監獄，也有它的便利性，應該要近以審查、近以追溯，不應該讓司法有空窗期，讓重犯趴趴走。

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