加州推出大麻檢測儀　比酒測靈敏10億倍...一個月前吸也能測出

▲ 獵犬實驗室研發出可以檢測駕駛有無吸食大麻的儀器 。（圖／翻攝自Hound Labs官網）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國加州獵犬實驗室 （Hound Labs）研發出一款「大麻呼氣檢測儀」，敏感程度極高，甚至是一般「酒精濃度檢測器」的10億倍。透過這款檢測儀，執法人員第一時間就能準確測出駕駛體內的大麻濃度，各企業也能掌握員工是否有吸食大麻的情況。專家推測，大麻檢測儀將會有可觀市場，估計每年可達到100億元。

根據《每日郵報》報導，紐澤西州（New Jersey）警察局長協會主席勒斯納（Christopher Leusner）表示，我們現有的酒精檢測器，一但測出駕駛血液中的酒精濃度含量超過0.08%，就會判定為酒駕，不過血液和呼吸檢測儀都測不出駕使體內的大麻含量，讓人相當困擾。

各地的執法單位先前都不願看到自己州通過「大麻合法化」，他們擔心這樣放寬規定，恐怕會導致「吸食大麻再上路」的駕駛一口氣爆增，更何況要是駕駛因使用大麻而被捕，檢方需要2天的兩天時間處理，而且最終往往因各種理由就不了了之。





▲ 大麻檢測器能精準測出駕駛體內的大麻濃度。（圖／翻攝自Hound Labs官網）

幸虧，最近「大麻呼氣檢測儀」的問世，它能精確的測出假使有無吸食大麻，體內的濃度又有多少，讓警方可馬上知道開車人是否使用了大麻，也能判斷體內濃度的高低。

研發出這款大麻檢測機的，是柏克萊和舊金山加州大學研究人員、奧克蘭（Oakland）資深醫師林恩（Mike Lynn），他本身也是一名員警。他說明，「這台檢測儀能夠清楚辨別出駕駛吸食大麻的時間，不論是3小時前、一周前，甚至是一個月前，也仍然能夠被檢出。」

林恩也提到，檢測儀可以在公眾安全與公正之間取得平衡，如果今天測出駕駛用過大麻，但體內的濃度並不高，就不應該逮捕他們。

「大麻檢測儀將會改變遊戲規則。」布魯金斯研究院（Brookings Institution）的研究員胡達克（John Hudak）稱，「多年來我一直希望有人研發相關產品，幫助檢方省下更多時間。」

據悉，大麻檢測儀預計在2020年上市，每一支售價約5000美元（約新台幣15萬元），至於一次性使用的檢測盒，每個則20美元（約新台幣610元）。專家分析，畢竟美國每年總共進行約5000萬次的藥物檢測，顯然大麻檢測儀的市場會很大。

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