德仁天皇即位大典　謝長廷受邀代表我國出席

▲日本德仁天皇舉辦「即位禮正殿之儀」。（圖／路透）
記者黃巈禾／綜合報導
日本德仁天皇22日舉行「即位禮正殿之儀」，邀請各國元首與代表、超過175國的400多名外賓參與，總共有約2000人一同觀禮。外交部表示，在本次即位大典由我駐日代表謝長廷代表我國出席。
外交部表示，我方在接獲日方籌備「即位禮正殿之儀」的訊息後，一直與日方就本案保持密切聯絡，並確認即位大典比照1990年11月由時任我駐日代表蔣孝武出席前日皇明仁即位儀式的前例，在本次即位大典是由謝長廷代表我國出席。
▲日本德仁天皇舉辦「即位禮正殿之儀」。（圖／路透）
記者黃巈禾／綜合報導
日本德仁天皇22日舉行「即位禮正殿之儀」，邀請各國元首與代表、超過175國的400多名外賓參與，總共有約2000人一同觀禮。外交部表示，在本次即位大典由我駐日代表謝長廷代表我國出席。
外交部表示，我方在接獲日方籌備「即位禮正殿之儀」的訊息後，一直與日方就本案保持密切聯絡，並確認即位大典比照1990年11月由時任我駐日代表蔣孝武出席前日皇明仁即位儀式的前例，在本次即位大典是由謝長廷代表我國出席。
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