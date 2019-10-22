　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹北豆子埔溪「一刀兩斷」莊敬三　16公尺寬橫跨橋2021年可望完工

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲竹北豆子埔溪「一刀兩斷」莊敬三　16公尺寬橫跨大橋2021年可望完工。（圖／新竹縣政府提供）

▲竹北市莊敬三路跨越豆子埔溪橋梁興建工程，預計2021年7月前全數完工。（圖／新竹縣政府，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北地區莊敬三路為竹北市15M計畫道路，受豆子埔溪阻隔分為兩段，用路人需利用莊敬五街及勝利七、八街繞道，頗感不便，經市民反映多時，希望以新建橋梁連通兩岸，提升交通效能，新竹縣政府向中央爭取計畫補助，將新闢建莊敬三街跨越豆子埔溪之跨河橋梁，工程總經費3210萬元，預計會在2021年7月前全數完工。縣長楊文科表示，新闢橋梁將貫通莊敬三路，將有效減少民眾交通動線繞行之不便。

▲竹北豆子埔溪「一刀兩斷」莊敬三　16公尺寬橫跨大橋2021年可望完工。（圖／新竹縣政府提供）

▲新竹縣政府通過補助總經費3210萬元(中央款79%約2535萬，地方配合款21%約674萬元)，後續將循程序提送墊付案，通過後就可以動支、發包。

本計畫於莊敬三街新建跨越豆子埔溪之跨河橋梁，建構區域便捷路網，於2019年10月3日通過內政部營建署「2015~2022年生活圈交通系統建設計畫」，獲得「竹北市莊敬三路跨越豆子埔溪橋梁興建工程」補助總經費3210萬元(中央款79%約2535萬，地方配合款21%約674萬元)，後續將循程序提送墊付案，通過後就可以動支、發包，預計2021年7月前全數完工。

新闢橋梁依照現有莊敬三路之路寬及斷面佈設，計畫建置橋面寬度為16公尺，橋長約為23公尺，雙向二車道配置，於上下游兩側增設2.25公尺人行道，而景觀設計將竹北市人文特色呈現在人行道、護欄及橋名柱，並透過夜間燈光妝點，提升本區的夜間丰采。景觀規劃也著重於自然生態的結合，路線與週遭環境之關係、堤頂步道整合、零星角地、既有植栽等納入本案範圍，塑造出以「人」為本，以「生態」為輔的優質環境。

▲竹北豆子埔溪「一刀兩斷」莊敬三　16公尺寬橫跨大橋2021年可望完工。（圖／新竹縣政府提供）

▲豆仔埔溪橫跨橋梁位置。

▲竹北豆子埔溪「一刀兩斷」莊敬三　16公尺寬橫跨大橋2021年可望完工。（圖／新竹縣政府提供）

▲竹北豆子埔溪「一刀兩斷」莊敬三　16公尺寬橫跨大橋2021年可望完工。（圖／新竹縣政府提供）

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密　

►影／新竹咆哮哥違停還嗆聲「小狗在開單」　6百元罰單再加1萬2

►實測原味扭蛋！惹火「蕾絲半透視」遊走道德邊緣　湊近見亮點 ：別亂轉很可怕

►買房也排隊！92戶400人預訂　建商嚇壞急改規則…新竹人瘋排搶房

ET快訊
快訊／又有疑似未爆彈！頭城大溪漁民撈回一顆長圓形不明物
智齒「劇烈折磨9個月」！38歲英男排不到健保上吊身亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市鄭宏輝推「雙語三隻箭」　「沉浸式教學」要讓英語很生活

竹北豆子埔溪「一刀兩斷」莊敬三　16公尺寬橫跨橋2021年可望完工

台東金峰鄉「紅金寶」系列活動　鄉長蔣爭光獻身拍片宣傳

亮麗晴空PLUS計畫成效佳　市府：台南空氣品質逐年改善

上班族張永兆為了父母返鄉栽種可可　帶動農村新活力

守護員警健康　南警與醫院結盟辦員警健檢

屏東縣分局長者交安PK賽　擺脫「偶包」束縛…笑翻全場

產業缺工徵才25日提供逾600職缺　汽車相關產業占7成

網路援交詐騙再見　買萬元遊戲點數約見女網友店員通報阻詐

台東冷氣、冰箱汰換補助10/23截止　把握時間申請

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

遊樂園驚見「印地安活屍」亂舞 鬼王陪玩設施...遊客驚呆：超逼真

遭火車撞失去雙腿...仍不放棄夢想 她徒手登自由女神頂端：想激勵別人

超養眼！雷神半裸舉啞鈴健身　烈陽下狂曬大肌肉...少女們流口水啦

宜蘭翁回收「切鐵管」爆炸慘死　國軍比對竟是F-16戰機火箭彈！

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

竹市鄭宏輝推「雙語三隻箭」　「沉浸式教學」要讓英語很生活

竹北豆子埔溪「一刀兩斷」莊敬三　16公尺寬橫跨橋2021年可望完工

台東金峰鄉「紅金寶」系列活動　鄉長蔣爭光獻身拍片宣傳

亮麗晴空PLUS計畫成效佳　市府：台南空氣品質逐年改善

上班族張永兆為了父母返鄉栽種可可　帶動農村新活力

守護員警健康　南警與醫院結盟辦員警健檢

屏東縣分局長者交安PK賽　擺脫「偶包」束縛…笑翻全場

產業缺工徵才25日提供逾600職缺　汽車相關產業占7成

網路援交詐騙再見　買萬元遊戲點數約見女網友店員通報阻詐

台東冷氣、冰箱汰換補助10/23截止　把握時間申請

藍委稱石虎死掉是「騙仙的」 保育協會怒轟謬論要求道歉

鹽湖城1年短約1400萬留人　英格爾斯續披爵士戰袍

俄軍機再闖東海防空識別區！　南韓空軍F-15K戰機緊急升空

雷納德開幕戰無上場時間限制　Kobe稱「可愛」沒選湖人不是輕視

吳謹言《皓鑭傳》最苦女一！蠍子咬背、綑綁入水：怕也沒有用

從公投那時刻起就想退出民進黨...　蘇俊豪：部分政策無法認同

中職／「二刀流」林安可談學弟劉致榮：比我強

按下馬桶沖水開關！年輕夫婦瞬間「臭死」在廁所...警方竟不予立案

看旺巴西市場潛力　華碩董事長施崇棠親赴發表ZenFone 6、ROG Phone II

離婚半年！她驚見前夫牽著「新歡＋一對1歲雙胞胎」逛街…瞬間臉綠秒懂

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

地方熱門新聞

土城承天路路殺改善工程完工

台中女墜樓　傷重送醫搶救中

麻豆警加強取締宣導雙管齊下

韓國瑜「路權」被卡　水上鄉：依法准駁

媽祖流落30年　託夢要回娘家奠安宮

出現疑似腦中風症狀快打119送醫

全國牙醫師盃高爾夫球錦標賽

保育日本禿頭鯊　台東縣政府公告禁漁期

世界廣澤尊王文化季盛大登場

老外藏在變電箱旁　跟涼鞋妹打X

女警助迷途老婦平安返家

男子生活困苦二仁溪橋輕生

主唱戴豬頭面具嘶吼　賓客默離席

高雄民進10多名黨員　退黨挺韓　

更多熱門

相關新聞

緊鄰新板特區　海山商圈不到千萬買3房

緊鄰新板特區　海山商圈不到千萬買3房

緊鄰新板特區的海山生活圈，食、衣、住、行、育、樂都能完全滿足民眾需求，但房價卻相較新板特區更平易近人，總價900~1200萬元可入手公寓3房、1200~1500萬元可入手中古大樓2房，吸引不少預算有限的首購族在此購屋。

交警遭噴水火大嗆婦「要賠」

交警遭噴水火大嗆婦「要賠」

溫泉花車+盛岡山車　踩街盛況精彩可期

溫泉花車+盛岡山車　踩街盛況精彩可期

到武陵農場玩法推薦！交通懶人包

到武陵農場玩法推薦！交通懶人包

哈吉貝襲日　破壞力1958年來最強

哈吉貝襲日　破壞力1958年來最強

關鍵字：

新竹縣政府豆子埔溪竹北莊敬三交通建設

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

黑男被嗆「年輕肉體很好用吧」！

余苑綺癌細胞擴散！余天痛哭「幫我女兒集氣」

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

「我要到士林住博」　乘客：差點和司機大哥打起來

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

她餵葡萄給狗吃　嘴唇一半也被吃掉

妹子付不出喪葬費　PTT土豪哥出手贊助20萬

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

余苑綺不菸不酒…33歲患直腸癌3期！熬過12次化療又擴散

泰王令：剝奪詩妮娜貴妃一切頭銜

他見「小22歲嫩女友」家長提親　女友媽登場竟是中學床伴

女看新聞頻發抖　追中和女同學下落才知遭性侵殺害

高宇蓁喝林佑星喜酒…巧遇前男友！

更多

最夯影音

更多
「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感
男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面