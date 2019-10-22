竹北豆子埔溪「一刀兩斷」莊敬三　16公尺寬橫跨橋2021年可望完工

▲竹北市莊敬三路跨越豆子埔溪橋梁興建工程，預計2021年7月前全數完工。（圖／新竹縣政府，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北地區莊敬三路為竹北市15M計畫道路，受豆子埔溪阻隔分為兩段，用路人需利用莊敬五街及勝利七、八街繞道，頗感不便，經市民反映多時，希望以新建橋梁連通兩岸，提升交通效能，新竹縣政府向中央爭取計畫補助，將新闢建莊敬三街跨越豆子埔溪之跨河橋梁，工程總經費3210萬元，預計會在2021年7月前全數完工。縣長楊文科表示，新闢橋梁將貫通莊敬三路，將有效減少民眾交通動線繞行之不便。

▲新竹縣政府通過補助總經費3210萬元(中央款79%約2535萬，地方配合款21%約674萬元)，後續將循程序提送墊付案，通過後就可以動支、發包。

本計畫於莊敬三街新建跨越豆子埔溪之跨河橋梁，建構區域便捷路網，於2019年10月3日通過內政部營建署「2015~2022年生活圈交通系統建設計畫」，獲得「竹北市莊敬三路跨越豆子埔溪橋梁興建工程」補助總經費3210萬元(中央款79%約2535萬，地方配合款21%約674萬元)，後續將循程序提送墊付案，通過後就可以動支、發包，預計2021年7月前全數完工。

新闢橋梁依照現有莊敬三路之路寬及斷面佈設，計畫建置橋面寬度為16公尺，橋長約為23公尺，雙向二車道配置，於上下游兩側增設2.25公尺人行道，而景觀設計將竹北市人文特色呈現在人行道、護欄及橋名柱，並透過夜間燈光妝點，提升本區的夜間丰采。景觀規劃也著重於自然生態的結合，路線與週遭環境之關係、堤頂步道整合、零星角地、既有植栽等納入本案範圍，塑造出以「人」為本，以「生態」為輔的優質環境。

▲豆仔埔溪橫跨橋梁位置。

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