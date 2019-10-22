IBM駁斥Google實現「量子霸權」：誇大與超級電腦差距、誤導民眾

▲IBM表示，Google宣稱自己實現「量子霸權」的新聞誤導民眾。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合外電報導

Google上個月在一篇未正式發表論文中聲稱已打造出第一部量子電腦，並表示已達成「量子霸權」（quantum supremacy）里程碑。不過一名IBM研究人員在周一（21）發布的論文中表示，這種說法是錯誤的，並稱Google誇大了自家量子電腦原型與超級電腦的差距。

Google上個月透過媒體披露未發表的研究論文，據Google的說法，美國能源部的Summit超級電腦需耗時1萬年才能完成的運算，其量子系統僅需花費3分20秒即可完成。Google稱，這是「第一個只能在量子處理器上執行的運算」，並表示這「預告了人們期待已久的運算範例的到來」。不過IBM的研究人員卻指出，使用他們自己的方法，能讓超級電腦在兩天半內處理完相同的任務。

金融時報報導，IBM研究人員指出，Google假設超級電腦將受到其儲存在系統內資料量的限制，並稱Google「未考慮到充足的碟盤儲存」可以克服這個限制。IBM在論文中也提到，若在有其他硬體或軟體進步的前提下，他們關於「兩天半」的時間預估還是「保守、最壞情況下的估計」。

「將量子計算成為現實」已成為IBM與Google間的競逐賽。IBM對Google試圖宣稱自己實現「量子霸權」一事進行抨擊，並稱這一系列相關的報導「不可避免地誤導了公眾」，讓他們以為量子電腦的時代已經到來。

在Google宣稱其打造第一部量子電腦後，許多專家表示Google的成就就是一項突破，並稱讚Google在控制量子系統的這項艱鉅挑戰中取得了長足的進步。但部分專家也警告，現在就宣布量子電腦與傳統電腦間的競爭結束還為時過早，因為現今電腦的新編程方式也可能使它們迎頭趕上。Google的研究論文曾短暫地在NASA網站上發表，目前該論文並未正式發表。

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