何景榮喊話對決蔣萬安　「我們不是選肌肉網美」

▲柯文哲陪同區域立委候選人何景榮掃街。（資料照／記者李毓康攝，下同）

記者張乃文／台北報導

台北市第3選區（中山、北松山區）戰況激烈，除了現任國民黨立委蔣萬安與民進黨新系大老吳乃仁的姪子吳怡農的藍綠對決外，台灣民眾黨也派出新住民二代的何景榮迎戰。何景榮22日在臉書分享新聞採訪的影片，喊話蔣萬安「我們都是打正派的選戰！我們不是在徵妻，更不是在選肌肉網美」。

民眾黨區域立委第一位拍板定案的何景榮，他曾獲選第54屆十大傑出青年的何景榮，為新住民二代。

何景榮22日在臉書分享一段受訪影片表示，「可惜了我的萬安竟然不願意上節目一起被採訪」，但也疑似在暗諷吳怡農說「蔣萬安委員您放心，我們都是打正派的選戰！我們不是在徵妻，更不是在選肌肉網美」；他最後說，「我們是要比誰的腦袋最帥、誰最了解基層民眾的心聲」。

柯文哲19日啟動輔選時也前往松江市場替何景榮站台時表示，台灣本來就是移民社會，「需要一個新移民第二代，完全沒有背景的，憑著勇氣來衝衝看」。而何景榮指出，不用一個人的出生來評斷他的努力，對於同選區兩位候選人也勇敢地批評，「我們從來不去管他們的出生背景、他爸媽是誰」。

「我跟柯市長不完全意見相同，但有可以交集共同努力的部分」月初出書的何景榮提到，自己想宣揚「台印一家親」的理念，除此之外，台灣周遭的國家包括日本、中國大陸等，和柯文哲提出的「兩岸一家親」是互相契合的，同時是他答應加入民眾黨成為區域立委候選人的原因之一。

推動新住民文化從教育上著手，何景榮說，台灣就是一個移民國家，除了原住民，大部分都是移民或是移民的後代。他期望，母語受教權能夠落實，鼓勵每個家庭的小孩都要會說母語，「不管有沒有選上我都會繼續推動新住民相關權益」，也希望大家能把新住民當成一般台灣人對待。

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