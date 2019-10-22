嘉新水泥月子中心爆「商業間諜」　護理師被挖角…控法務經理恐嚇

▲嘉泥控告旗下月子中心的護理師涉嫌商業間諜案。（圖／翻攝產後護理之家網站）

記者劉昌松／台北報導

月子中心市場逐年成長，競爭激烈，嘉新水泥轉投資的產後護理之家控告被挖角的蘇姓護理師，將擴店計畫平面圖等資料，轉傳LINE給新東家，涉洩露營業秘密罪嫌，但法院認為這些資料都不是機密，日前已判蘇女無罪。蘇反控嘉和總經理張羽、嘉泥連姓法務經理、產後護理之家護理長等6人涉嫌恐嚇、妨害她的名譽，台北地檢署22日處分不起訴。

嘉新水泥集團近年轉型服務產業，2017年跨足月子中心市場，在台北市中山北路開設產後護理之家，因績效良好，隔年就規劃要開設分館，但是根據法院判決書，產後護理之家洪姓護理長在2018年初，取回借給蘇姓護理師的筆電後，從未登出的LINE對話訊息發現，蘇女將預訂擴店的分館設計平面圖、衛生局督考、產婦入住契約等文件LINE給即將開設月子中心的公司。

▲月子中心市場逐年成長，許多業者投入經營高階產後護理之家。（示意圖／CFP）

嘉泥連姓法務經理等人會同洪姓護理長展開調查後，到法院自訴指控蘇女才到職不到半年，因表現良好獲得信任，原本期許她能擔任分館護理長，卻和婦產科醫生、有意經營月子中心的資產公司共謀，利用蘇女還在職期間，刺探取得這些事關月子中心經營的重要機密文件並外洩。

法院調查認定，蘇女確實有傳送部分資料給外人，但是知道嘉泥要開月子中心分館的人很多，而LINE截圖只有分館平面圖的檔案圖示，無法證明蘇女確有傳送平面圖，而相關文件也沒有任何加密控管，無法證明屬於營業秘密，因此判蘇女等人無罪。

蘇女則反控連姓法務經理和洪姓護理長等人，為了自行調查本案，一群人把她找到辦公室去，恐嚇她可能觸犯刑責，還汙衊她偷取公司機密，涉嫌妨害自由等罪，不過檢察官調查後，以公司僅是主張法律上權利，沒有證據顯示公司人員有犯罪嫌疑等理由，處分不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

夜跑集合突被告知「無限延期」 跑友怒告詐欺！民事糾紛不起訴

「騙扁少年」冒國泰千金爽住五星飯店 判1年8月繳46萬7千換免關

潤寅詐貸300億13人遭羈押禁見 3上市公司高階主管涉助假交易