懷特生技「癌疲憊藥物」可抑制腫瘤生長　研究成果登國際期刊

▲左起為懷特生技總經理鄭建新、美吾華集團執行董事李伊伶、總裁陳寬墀、董事長李成家、安克生醫總經理李伊俐。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

懷特生技（4108）今（22）日宣布，旗下研發上市的癌疲憊新藥，有利強化身體免疫系統，抑制腫瘤生長，成果日前獲國際知名期刊《Nutrients》接受刊出，並取得我國與美國專利。

癌症蟬聯37年國人十大死因之首，但癌細胞常利用人體免疫系統的「煞車機制」，使得本該負責清除癌細胞的T細胞不再作用，導致癌症惡化，不過《新英格蘭醫學雜誌》研究指出，「癌疲憊」是免疫療法最常見的副作用，若妥善合併癌疲憊治療藥物，有助癌友完成療程，達到最佳療效。

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懷特生技總經理鄭建新表示，透過活化T細胞來攻擊癌細胞、運用自體免疫系統來抗癌的免疫療法，已被公認是近年來最火紅的癌症療法，市場成長力道強勁，藥物營業額預估2020年上看308.3億美元。

鄭建新表示，免疫療法仍可能有副作用，2015年《新英格蘭醫學雜誌》論文指出，免疫療法最常見副作用依序為癌疲憊(19.4%)、搔癢(10.7%)、食慾不振(10.5%)，根據台灣癌症安寧緩和醫學會統計，92%癌友患有「癌因性疲憊症CRF」，1/4更已達需藥物協助治療的中重度程度，若未妥善因應，易導致體力流失、身體各項健康指數下滑，迫使癌症療程中斷。

台灣癌症安寧緩和醫學會、台灣腫瘤護理學會合編的「癌因性疲憊症治療指引」指出，當癌疲憊惡化到中重度，適度藥物介入便成為必須，包括類固醇、精神刺激藥物、蔘類，以及國內生技新藥公司研發上市的黃耆多醣注射劑。

懷特生技專治癌因性疲憊症、已獲我國衛福部核准上市的處方新藥黃耆多醣注射劑，近來經進一步實驗發現，能促進巨噬細胞在分化時，多朝M1類型進行、降低朝M2類型進行分化：M1類型具抑制腫瘤生長效果、有利強化免疫系統，M2類型則易受腫瘤影響、轉而幫助腫瘤，該研究成果日前已獲國際知名期刊《Nutrients》接受發表，並取得我國及美國專利許可。

懷特生技執行董事李伊伶指出，免疫療法已成為治療癌症的重要武器，但副作用也不容忽視，被醫界列為癌疲憊治療指引的處方新藥黃耆多醣注射劑，透過專科醫師團隊的研究成果，顯示在免疫調節機轉的領域內，拜眼關鍵角色，深具市場潛力。