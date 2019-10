懷特生技「癌疲憊藥物」可抑制腫瘤生長　研究成果登國際期刊

懷特生技(4108)宣布,歷時逾2年研究,證實旗下新藥能促進巨噬細胞朝「強化免疫系統、抑制腫瘤細胞生長」的M1類型分化,以案件名稱「METHOD FOR ENHANCING EFFECT OF IMMUNOTHERAPY FOR CANCER」,通過美國商標專利局(USPTO)審查和核准,成功取得專利。