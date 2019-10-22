▲仁寶旗下瑞寶生醫攜手高醫，打造南台灣首家細胞治療中心。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

仁寶集團旗下瑞寶生醫今（22）日與高雄醫學大學附設中和紀念醫院簽訂合作備忘錄，攜手建置符合法規的GTP實驗室並提供符合特管辦法的各式細胞治療服務，共同打造南台灣首家細胞治療中心。

瑞寶生醫成立於2016年，深耕於癌症免疫細胞療法、幹細胞再生醫學與預防醫學之發展研究，擁有國際高規格符合GTP標準的細胞實驗室，並即將完成衛福部審查通過之CPU（Cell Product Unit）認可函，目前已與台大醫院、國泰醫院、馬偕醫院、奇美醫院、澄清醫院及高醫等醫療機構進行特管法計畫書準備中，短期內將提出申請。

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高醫院長侯明鋒指出，此次與瑞寶生醫的攜手合作，將共同打造南台灣『細胞治療中心』，使患者在手術、化療、放射治療、標靶治療後，有第五種治療癌症的利器，造福更多的癌友們。

仁寶集團近年來逐步打造智慧醫療及健康照護事業版圖，憑藉自身在ICT技術方面之完整且深厚的基礎，積極佈局智慧醫療、醫材設備、遠距醫療服務、結構化電子病歷、及精準醫療大數據平台。透過瑞寶生醫的發展，更成功的踏入生醫領域，研究人類癌症免疫療法、幹細胞及再生醫學，期以結合智慧醫療和尖端的生醫技術，建構更完整的醫療供應鏈。

▼仁寶近年拓展醫療事業版圖。（圖／業者提供）

仁寶副董事長陳瑞聰表示，醫療事業就像拼拼圖，先從周邊開始拼，最後再往核心走。

仁寶看準醫療產業的趨勢與商機，自2015年開始已投資逾10家醫療科技公司，其中包括幾年前入主血糖、膽固醇、尿酸測試的「勤立生技」，隨後獨家代理葡萄牙醫院數位軟體大廠「Alert Life Science」之結構化電子病例系統，近期更積極投入醫材領域，成立「宏智生醫」與北科大教授合作開發極具市場競爭力的腦波AI輔助診斷醫材、「奔騰智慧生醫」專注於手持式超音波之設計及製造。

在醫療軟體及雲端遠距醫療服務方面，「神寶醫資」專責醫療物聯網解決方案及健康照護市場，與嘉義市、嘉義縣、雲林縣、澎湖縣等地方政府合作，並也推出日照居家服務雲端系統「仁寶i照護」、為慢性病及糖尿病患者的遠距照護系統「愛糖寶」。

此外，為了讓醫療事業能夠有實際實作的場域及大數據收集平台，仁寶集團所屬之「陽光活力診所」及「核心動物醫院」業已開始營運。此次瑞寶生醫攜手高醫打造南台灣首家細胞治療中心，使仁寶更有機會擠身先進醫療的行列。