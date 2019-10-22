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宏都拉斯學生棄美國、日本選台灣念外交　立志投入人道救援

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▲▼為圓人道救援志願 宏都拉斯受獎生來台學習外交與國際關係。（圖／世新大學臺華獎辦公室提供）

▲為圓人道救援志願，宏白瑞恩來台學習外交與國際關係。（圖／世新大學臺華獎辦公室提供）

記者許展溢／台北報導

來自宏都拉斯的白瑞恩，透過教育部台灣獎學金計畫在淡江大學外交與國際關係學系就讀，他為圓參與國際外交活動夢想，一年級上下學期努力學習，以優異成績獲全班第一名。

白瑞恩的母親任職於宏國咖啡行銷組織，經常到世界各國行銷宏國咖啡，因此他從小就隨母親遊歷了多個國家。受到父母影響、鼓勵，白瑞恩對於外國文化產生很大的興趣，高中時參加歐洲國際青年領袖小型會議，讓他更嚮往外交國際關係領域的研究學習，當他高中畢業時，就立志出國進修，比較了美國、日本、加拿大及墨西哥等國的學習環境與獎學金狀況，終在母親提供台灣獎學金的資訊後，選擇了遙遠的台灣，挑戰新環境與新語言。

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▲▼為圓人道救援志願 宏都拉斯受獎生來台學習外交與國際關係。（圖／世新大學臺華獎辦公室提供）

▲白瑞恩對課外活動十分熱衷，加入系學會、足球隊。（圖／世新大學臺華獎辦公室提供）

2017年白瑞恩到台灣師範大學國語教學中心學習中文，一年後如願進入淡江大學外交與國際關係學系就讀，除了努力念書取得好成績外，他也對課外活動十分熱衷，加入系學會、足球隊，參加淡江模擬聯合國會議，進行實務練習，拓展全球視野。今年白瑞恩從參與者進階到籌劃者，參與規劃明年的模擬聯合國會議，還將擴大邀請台灣大學、輔仁大學及銘傳大學的同學共同與會。

▲▼為圓人道救援志願 宏都拉斯受獎生來台學習外交與國際關係。（圖／世新大學臺華獎辦公室提供）

▲白瑞恩熱愛用鏡頭記錄台灣美景。（圖／世新大學臺華獎辦公室提供）

雖然白瑞恩現在才大二，20歲的他對未來已有初步規劃，他計畫取得學士學位後，繼續修讀碩士學位；或加入國際組織進行人道救援工作。今年暑假他也參加聯合國糧食及農業組織相關活動，到宏都拉斯南部地區幫助當地窮苦的人民。他說台灣獎學金不但助他圓夢，還讓他學會如何管理金錢，原來高中以前用的都是父母給的零用錢，剛到台灣，每月領到一筆獎學金，反而不知如何運用，總是寅吃卯糧，其後在朋友的協助下，學會管控錢財，才在半年後漸入佳境，也算是台灣獎學金給他意外收穫。

▲▼為圓人道救援志願 宏都拉斯受獎生來台學習外交與國際關係。（圖／世新大學臺華獎辦公室提供）

 ▲白瑞恩計畫未來加入國際組織進行人道救援工作。（圖／世新大學臺華獎辦公室提供）

熱愛用鏡頭記錄台灣美景的白瑞恩，利用課餘與好友們踏遍台灣各地，拍攝台灣各處美景，他將在28日的「台灣獎學金及華語文獎學金新生說明暨歡迎會」上，向各位新生分享在台灣的點滴及心路歷程。

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