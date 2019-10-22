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博覽會「熱水池孳菌」釀4死94人住院！　服抗生素仍有10％機率死亡

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▲▼ 「NC山州博覽會」（NC Mountain State Fair）。（圖／翻攝自NC Mountain State Fair臉書）

▲ 自2019「NC山州博覽會」於9月6日舉行後，當局仍努力控制「退伍軍人症」病情。（圖／翻攝自NC Mountain State Fair臉書）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國北卡羅來納州「NC山州博覽會」（NC Mountain State Fair）9月初舉辦後，竟然有許多人感染可能引發肺炎的「退伍軍人症」(Legionella Pneu - mophila)，導致至今已有4人死亡、95人住院觀察。值得一提的是，當地衛生公共服務部（NCDHHS）調查後發現，傳染病的感染源可能來自園區內的熱水池，經由水滴和霧氣感染大眾。

根據《天才少年報》（BGR）21日報導，傳染病爆發初期，當地傳出134起病例，其中有88人住院觀察，另有2人死亡，其中博覽會內工作人員和遊客最先在2天內發病。當地衛生官員追查後發現，患者大多曾參加9月6日至15日舉行的博覽會，並驗出水池樣本和「退伍軍人菌」（Legionella pneumophila）呈陰性反應。但當局表示，由於病情爆發3週後才收到樣本，因此檢驗結果可能出現異常，仍努力控制病情。

然而，自從當局發布報告之後，病情仍然沒有改善，因為最新統計報告指出，病例已經增加為142人起，住院人數上升至95人，另外又有2人死亡，死亡人數來到4人。

▲▼水池,池塘。（圖／取自Pixabay）

▲ 退伍軍人桿菌可以適應許多水環境。（圖／取自Pixabay）

根據了解，引發傳染病的「退伍軍人桿菌」能適應多種環境，包括水缸、冷熱水系、噴水池等不同水源環境，並透過水滴或霧氣進入人類體內。通常患者會在2至14天內出現發燒、頭痛、噁心、想吐、肌肉痠痛等症狀，甚至可能引發肺炎，導致喪命，即使服用抗生素治療，死亡率仍高達10％。

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