韓國瑜訪東石漁港！韓粉興奮一腳「踩上魚貨」...他急吼：踩到人家的魚了啦

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜將代表國民黨征戰2020總統大選，自16日起向市政府請假，全心投入選戰。他22日赴嘉義東石漁港進行座談會，不少熱情韓粉紛紛湧入高喊「韓國瑜凍蒜」！此舉卻讓許多魚販感到不滿了，因為有的人情緒一激動，沒注意就一腳踩在漁獲上，只好高喊「不要踩魚！」

▲▼韓國瑜赴嘉義展開傾聽之旅。（圖／地方中心攝，下同）

韓國瑜22日走訪嘉義海線地區，除了到東石內海採鮮蚵，體驗養蚵人家工作辛勞，還到布袋跟義竹進行座談，馬不停蹄，一日內排了9個行程，共橫跨嘉義縣7個鄉鎮市。

韓國瑜踏上蚵棚，還拿起鮮蚵和蚵民對談，這時蚵民本來準備了新鮮的蚵要給韓國瑜，不過他拿起來向鏡頭秀一下，就將鮮蚵還給蚵民，並無品嚐。

韓國瑜抵達東石漁港時，由於現場湧入了不少熱情韓粉，在現場不斷高喊「韓國瑜凍蒜！」情緒激昂的情況下，有人一沒注意便一腳踩到魚販們擺放在地上準備販賣的漁獲，直到旁人提醒「你們踩到人家的魚了啦！」才趕緊挪開腳。

有魚販為此感到不開心，在現場比起了倒讚。工作人員見狀，只好趕緊在一旁宣導，「小心小心，不要把人家的魚踩到了！」

▲▼韓國瑜南下東石，熱情韓粉不小心一腳踩上魚貨。（圖／地方中心攝，下同）

我沒有遲到，是時間遲到了！

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