iPhone12 Pro Max概念版渲染圖曝光！6000mAh石墨烯電池搭載A14晶片

▲iPhone12 Pro Max渲染圖。（圖／翻攝自@Hasan Kaymak）

記者陳心怡／外電報導

外國爆料達人Hasan Kaymak日前曝光蘋果iPhone12 Pro Max渲染圖，該設備配有三鏡頭，但增加了一個3D感測 ToF（飛時測距）鏡頭，可以掃描物品並將其保存為三度模型，以便3D列印。

▲爆料達人Hasan Kaymak指稱iPhone12 Pro Max多了一個3D感測 ToF（飛時測距）鏡頭。（圖／翻攝自@Hasan Kaymak）

這款iPhone12 Pro Max概念版邊框偏大，仍然能看到玻璃加金屬的組合；設備內部，看起來搭載了下一代蘋果A14晶片和6000mAH石墨烯電池。

▲iPhone12 Pro Max邊框偏大。（圖／翻攝自@Hasan Kaymak）

此次蘋果A14晶片達8GB，還有1TB的存儲空間，前鏡頭可能隱藏在螢幕下，但看起來是「無瀏海」設計。另外，雖然iPhone11Pro和Pro Max是霧面的，但iPhone12 Pro Max似乎又變回到了光澤度更高的方式。

下一代的iPhone12 Pro Max，最令人期待的就是機身螢幕和「前瀏海」，2020年或許還真的會推出5G版本，但畢竟這些都只是推測，真正的新iPhone會長什麼樣，也只能等明年拭目以待了。

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