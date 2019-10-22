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職缺超心動！他一查「騎車20分鐘」心涼　網全傻眼...屏東哥甩車程圖：還嫌

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▲▼騎車看手機,交通違規,交通安全,低頭族,機車騎士低頭看手機。（圖／記者季相儒攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／本報資料照）

網搜小組／周亭瑋報導

新北市一名男網友之前接到面試通知，對該職缺非常有興趣，但在查詢公司位置後，瞬間陷入猶豫，而理由讓眾網友全傻眼，不禁吐槽「這種距離...根本不算什麼好嗎」、「笑了...才10公里就不去，沒救惹」。

「這種面試距離，你們會去嗎？」男網友在論壇mobile01發文抱怨，起初他對這份工作很有興趣，不過當知道「騎車要20分鐘」後，瞬間心都涼了，也不禁好奇，網友們是否能接受這樣的通勤距離。

請繼續往下閱讀...

▲超心動職缺！他一查「騎車20分鐘」心涼　網全傻眼...屏東哥甩車程圖：還嫌。（圖／翻攝自mobile01）

▲原po嫌騎車20分鐘的距離太遠。（圖／翻攝自mobile01）

po文一出，立刻引來嘲諷聲浪，「你先去應徵上了，再來煩惱不遲」、「看到有人只因為這點距離就不去面試，我的心也涼了」、「20分鐘不長不短，看工作待遇，如果找不到就近的，你還是要妥協」、「10公里真的讓我笑了，想當初我要換3種交通工具才能到上班地點，總里程可能7、80公里，你這20分鐘根本小兒科」、「一趟10公里就嫌遠，看來您很難找到工作囉」。

另外，不少人也截下每天通勤的路程圖供參，其中一位屏東哥就吐槽，「10公里就在嫌了，根本很近，我看你適合在家附近的便利商店工作，看一下我之前做3年的地點」，接著貼出google地圖，顯示從他家到公司騎車要1小時又2分鐘。

▲超心動職缺！他一查「騎車20分鐘」心涼　網全傻眼...屏東哥甩車程圖：還嫌。（圖／翻攝自mobile01）

▲屏東哥之前騎車通勤要1個小時，一做就是3年。（圖／翻攝自mobile01）

不過，部分網友也有不一樣的看法，「若你覺得這樣很遠，就把通勤時間跟費用也衡量進去薪資待遇裡，再去挑選你覺得滿意的工作」、「其實看里程數不準，通勤時間才是關鍵，我從新莊騎到林口，里程12公里不算遠，但塞車的話將近要40分鐘才能抵達公司」

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