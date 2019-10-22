川普賀喜、歐巴馬支持…加拿大總理驚險連任　「黑臉照」太傷

▲加拿大總理杜魯道，22日向選民發表談話。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

加拿大第43屆大選於21日展開，現任總理杜魯道（Justin Trudeau）近來醜聞纏身，不過選舉結果顯示，他依舊成功連任，只是他所領導的自由黨（Liberal Party）未能保住國會多數席次，預料得籌組少數政府。而杜魯道除了受到美國前總統歐巴馬背書，現任總統川普也恭喜他贏得勝利。

川普22日稍早得知消息後表示，恭喜杜魯道取得精彩又艱困的勝利，加拿大有著良好的治理，「我期待與你一起為了我們兩國的發展而合作。」歐巴馬此前也表態支持杜魯道，他很驕傲能與自由黨領袖合作，杜魯道勤奮又有效率，能處理如氣候變遷的重大議題，「世界現在需要他革新的領導才能，我希望我們北方的鄰居能支持他連任。」

醫療保健、氣候危機以及生活花費都是選民在乎的核心議題。CNN報導，杜魯道告訴歡呼的群眾，加拿大人今晚向紛歧與消極說不，「他們投票贊成有關氣候變遷進步的議程與有力的行動。」他補充，將讓人民更能負擔生活開銷，政府也會繼續應對氣候、槍枝議題。

回到21日競爭激烈的選舉，杜魯道與保守黨領袖熙爾（Andrew Scheer）最受關注；根據22日初步結果，總共338個國會席次中，自由黨拿下157席，距離需要170席位才會出現多數派政府，差了13席。

47歲的杜魯道上周獲得歐巴馬支持，看似有著高人氣，然而上月被爆出醜聞，媒體刊出他2001年擔任老師時把臉用黑的照片。儘管他說明當時拍攝相片時，是為了參加主題為「天方夜譚」的晚會，還是引發外界質疑他種族歧視。

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF — TIME (@TIME) September 18, 2019

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