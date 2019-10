川普賀喜、歐巴馬支持…加拿大總理驚險連任　「黑臉照」太傷

▲加拿大總理杜魯道,22日向選民發表談話。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合外電報導

加拿大第43屆大選於21日展開,現任總理杜魯道(Justin Trudeau)近來醜聞纏身,不過選舉結果顯示,他依舊成功連任,只是他所領導的自由黨(Liberal Party)未能保住國會多數席次,預料得籌組少數政府。而杜魯道除了受到美國前總統歐巴馬背書,現任總統川普也恭喜他贏得勝利。

川普22日稍早得知消息後表示,恭喜杜魯道取得精彩又艱困的勝利,加拿大有著良好的治理,「我期待與你一起為了我們兩國的發展而合作。」歐巴馬此前也表態支持杜魯道,他很驕傲能與自由黨領袖合作,杜魯道勤奮又有效率,能處理如氣候變遷的重大議題,「世界現在需要他革新的領導才能,我希望我們北方的鄰居能支持他連任。」

醫療保健、氣候危機以及生活花費都是選民在乎的核心議題。CNN報導,杜魯道告訴歡呼的群眾,加拿大人今晚向紛歧與消極說不,「他們投票贊成有關氣候變遷進步的議程與有力的行動。」他補充,將讓人民更能負擔生活開銷,政府也會繼續應對氣候、槍枝議題。

回到21日競爭激烈的選舉,杜魯道與保守黨領袖熙爾(Andrew Scheer)最受關注;根據22日初步結果,總共338個國會席次中,自由黨拿下157席,距離需要170席位才會出現多數派政府,差了13席。

47歲的杜魯道上周獲得歐巴馬支持,看似有著高人氣,然而上月被爆出醜聞,媒體刊出他2001年擔任老師時把臉用黑的照片。儘管他說明當時拍攝相片時,是為了參加主題為「天方夜譚」的晚會,還是引發外界質疑他種族歧視。

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF