日天皇德仁即位2000外賓出席　有人欣喜…退休醫卻冷看：大驚小怪

▲日本德仁天皇舉辦「即位禮正殿之儀」。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

日本天皇德仁（Naruhito）今（22）日在皇居舉行「即位禮正殿之儀」，59歲的他發表談話，希望能替國際間的友好和平、人類的福祉與繁榮來貢獻；過程中約2000人一同觀禮。《路透社》則採訪民眾看法，有些人表現興奮之情，但也有人不以為然，認為沒必要大做文章。

NOBUHIKO YABU－37歲會計

Yabu站在車站附近受訪，當時下著傾盆大雨，「這是一個新時代，天皇能夠支持日本人民，所以我在這天感到非常高興。」被問及對於德仁的期望時，他回答，天皇僅僅只是存在著，就能夠支持大家的內心。

YOSHIKAZU ARAI－74歲退休外科醫師

Arai情緒顯得淡然，他認為沒必要大驚小怪，展開如此複雜的儀式，結果造成交通受到限制，一般人都覺得不方便。他對於新天皇沒有特別期待，「作為人民的象徵，天皇現在是必要的，但某種程度而言，天皇將不再是必要的。沒有天皇，事情也很好。」

RYOYA SUZUKI－25歲一般企業員工

Suzuki來到皇居前表示，如果德仁能夠像前任天皇善良並與民眾保持密切關係，那就太好了。他本身其實是車迷，專門來觀看天皇乘坐的轎車。

▲群眾在皇居外揮舞日本國旗。（圖／路透）

TOMOKO SHIRAKAWA－51歲京都居民

Shirakawa認為新天皇年輕、活力充沛又具有優秀的領導能力，「我希望他能支持面臨連續災難與颱風的日本人民。」她從京都前往東京旅遊，決定來到皇居見證歷史。

JUNKO CHIJIWA、NATSUKI－64歲家庭主婦與她30歲的女兒

母女來自日本西南部九州，Chijiwa期盼德仁能夠親近人民，與大家站在一起，就像他的父親明仁一樣，「看到他們安慰災民，我總是受到感動。」原本她預期能在今日見到儀式後的遊行，然而礙於颱風哈吉貝先前重創部分地區，活動已被安排延後展開。

▲德仁天皇即位禮氣氛相當莊嚴。（圖／路透）

Natsuki則表示自己出生於平成時代第1年（1989），這是她首次看到新天皇登基，過往她一直見證前任天皇支持著人民，「我希望新天皇與皇后能繼承這種精神。」

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