台中媽實測「1顆蟑螂蛋生幾隻」　36天結果出爐！網秒解惑...對紅豆陰影重

▲因為太好奇，真的做實驗了。（圖／翻攝自爆笑公社）

網搜小組／周亭瑋報導

蟑螂生命力超旺盛，更有網路傳言「1顆蛋能孵出百隻蟑螂」，讓人光想就覺得母湯。對於這個說法，台中一名女網友相當好奇，於是上個月拿了3顆蛋實驗，時隔36天結果出爐，也讓許多網友解惑，直呼長知識了。

女網友在「爆笑公社」發文提到，「因為太好奇小強1顆蛋到底可以生幾隻？所以開始我的實驗之旅，9月16日開始放了剛出生不久的3顆蛋，一直到今天10月21日，有顆蛋生出了小寶寶，總共16隻。」

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▲蟑螂是很多人的天敵阿。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

看到實驗照片，網友們忍不住頭皮發麻，表示「流言終結者」、「等牠會飛你就不會想知道了」、「真的很像紅豆～我敬佩妳的實驗研究」、「真的粉像紅豆～我敬佩你的實驗研究」、「少子化了啊」、「一長段時間不敢吃紅豆湯了」；另外，也有不少人解釋，生出的小強多寡取決於品種，「種類不同，產量也會有差異」、「我也做過這樣的實驗，一個蛋40隻左右」。

值得一提的是，蟑螂蛋外型與紅豆相似，又稱為蟑螂卵鞘，依據品種不同，少則孵出10隻，多則有50幾隻，若發現它的存在，最好立刻消滅，能用火燒或趁它尚未成熟時壓爆，但如果拖到部分寶寶孵化才弄破，就會有很多隻半透明的小蟑螂跑出，當然等它完全孵化，那就更悲劇了。

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