北京白領平均月薪53K大陸全國制霸　5G通訊人才薪資攀升

▲北京市。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

大陸招聘網站「BOSS直聘」日前發佈《2019三季度人才吸引力報告》，內容顯示，2019年三季度北京白領平均月薪達12312元人民幣（約新台幣5.3萬元），居大陸全國之首，此外，人才需求量最大的50個城市白領平均月薪為人民幣8325元（約新台幣3.5萬元）。

數據顯示，相比於北京，名列榜單二、三位的上海、杭州兩城平均月薪分別為10878元（人民幣，下同）和10059元，第六位的廣州平均月薪為7974元。

報告指出，在經歷了4個季度的低迷後，金融行業的人才吸引力指數回暖，指數值環比提升6個百分點，升至過去一年來的最高點，並且，5G商用的推進使得相關核心通訊技術崗位的人才需求和薪資水準不斷攀升。

▲5G示意圖。（圖／CFP）

從行業平均招聘月薪來看，三季度網際網路／IT行業平均薪資持續佔據榜首，廣告傳媒行業薪資環比漲幅5.1%，另外，受市場衝擊，汽車消費持續低迷的影響，汽車行業面臨人才結構調整，平均招聘薪資由7319元降至7226元。

此外，同樣在三季度，一線城市人才需求佔整體比例回落至30%以下，新一線城市穩定在34%左右。BOSS直聘指出，二、三線城市人才需求比例開始上揚。

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