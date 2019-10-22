媒體爆料澎湖女老師「被迫坐檯」遭中階警官亂摸！　望安分局否認：積極查證

▲澎湖某國中傳出有女老師遭到性騷擾（圖／示意圖，無關本案／CFP）

地方中心／澎湖報導

澎湖某間國中日前被爆料，有多名女老師在出席學校家長委員會時，於席間遭到一名中階警官性騷擾，不僅有女老師被摸臉、摸手，還有人被巴頭。對此，望安分局特別澄清，初步訪查當日與會部分人員，均表示當日尚無前揭性騷擾一事。

根據《自由時報》報導，澎湖一間國中於16日在小吃部舉行家長委員會聚餐，邀請了不少地方政要人士，包含前鄉長許賢德、鄉代會主席陳淑娟都有出席，但卻傳出一名擔任顧問的中階警官在席間對女老師們毛手毛腳，不僅伸手摸臉、摸手，還用言語騷擾，甚智將頭靠在某位女老師肩膀上。不過，在場人士對於發生的情況皆表示不清楚，而校長、教育部皆表示，如果有接獲檢舉，就會開始展開調查。另外，報導中也提到，在場女老師是礙於校長面子，才會忍氣吞聲，不過針對該點，校長已經做出否認，表明聚會都是自由參加。

對此，該名被指控的警官堅決否認此事，而望安分局針對此事也特別澄清並指出，「在接到訊息後，分局旋即展開調查查證，初步訪查當日與會部分人員，均表示當日尚無前揭性騷擾一事，惟本分局仍將針對相關案情深入查證，如有員警涉違反警風紀，即依『端正警察風紀實施規定』從嚴追究責任，勿枉勿縱，如無，應還同仁清白。」

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