外資調高鴻海目標價至94元　推升股價再戰80元...市值站回1.1兆元

▲鴻海土城廠區。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

美系外資看好鴻海（2317）獲利成長，調高評等至「買進」，目標價升至94元，再加上外資連續6個交易日買超鴻海，推升今（22）日股價開盤跳空挑戰80元大關，最高來到79.8元，漲幅2.83%，終場收在79.5元，漲幅2.45%，創近3個月以來新高，市值站回1.1兆元。

美系外資最新報告出爐，預估明年iPhone出貨量將成長9%、2021年成長10%，並預期在iPhone、網通及雲端業務的帶動下，將可推升鴻海2020～2021年的獲利成長3~4%，再加上鴻海2020年第4季有機會打入Apple Watch供應鏈，看好鴻海2020年到2021年獲利將成長3.5%、3.1%。

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因此美系外資將鴻海2019年、2020年、2021年每股盈餘預估值上修7%、13%、13%至7.6元、7.9元、8.1元，並將投資評等由「劣於大盤表現」調高至「買進」，同步目標價從70元調高到94元。

同時，外資連續6個交易日買超鴻海，統計近10個交易日已買超11萬8,244張，推升今日股價開盤跳空挑戰80元大關，最高來到79.8元，漲幅2.83%，終場收在79.5元，漲幅2.45%，創近3個月以來新高，市值站回1.1兆元。