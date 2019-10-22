台灣自行車登山王挑戰賽倒數3天！　6大交管路段、時間出爐

▲2019臺灣自行車登山王挑戰倒數3天。（圖／翻攝自臉書Taiwan KOM Challenge，下同）

記者胡順惠／台北報導

第八屆「2019臺灣自行車登山王挑戰」25日登場，共有來自全球42個國家地區、共計730位國內外職業和業餘自行車登山好手共同參與，此次488位外籍選手中，女性車手共有74位，創下史上新高紀錄。為提供安全的挑戰環境，競賽當日花蓮、南投共有6個路段實施交通管制，用路人記得改道。

10月25日競賽日，花蓮及南投交通管制路段、時段一覽

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花蓮路段

台193線七星潭段（七星潭聯外高架橋至新城鄉民有街）管制時間為05:30至07:00

舊台9線太魯閣大橋北端至錦文橋北端管制時間為06:00至08:00

台8線太魯閣閣口至天祥管制時間為06:30至08:00

台8線天祥至大禹嶺管制時間07:00至11:00

台14甲線大禹嶺至合歡山遊客中心管制時間08:30至11:00

南投路段

台14甲線翠峰至合歡山遊客中心管制時間09:00至11:00

▲2019年共有730位選手。

2019臺灣自行車登山王挑戰將於25日上午6時，從位於太平洋濱的花蓮七星潭，經太魯閣高聳深邃的高山峽谷、絕美的碧綠神木，直達臺灣公路最高點合歡山的武嶺，選手將挑戰從海拔0公尺直上3275公尺，全長105公里。

據了解，挑戰賽路線不僅被列為「一生至少要來挑戰一次的經典路線」，更倍法國知名自行車專業雜誌Le Cycle評比為世界十大艱難挑戰之一、與環法大賽阿爾卑斯山賽段齊名的天堂路。觀光局表示，今年國際名將高手雲集，現役世界巡迴賽頂級車隊包括Katusha-Alpecin、EF-Drapac、ASTANA，以及傳奇女子選手Marianne Vos所屬的CCC-Liv等車隊均前來參賽。

賽事外籍車手的報名人數逐年增加，越來越多曾經參與諸如環法、環義、環西及世巡賽等頂級賽事的男女好手。觀光局說，在今年總數730位選手中，488位外籍選手比率達66.8%，已是連續第三年外籍選手比例過半；此外，今年女性車手共有74位，亦創下本賽事史上新高。

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