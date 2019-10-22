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年撈5000億！55歲男成「亞洲新毒王」...曾一夜賭輸15億面不改色

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近日，一名55歲加拿大華裔男子謝志樂，成了「亞洲新毒王」！（圖／達志／路透社）

▲「亞洲新毒王」謝志樂曾在澳門賭場一夜輸掉15億4110萬元仍面不改色！（圖／達志／路透社）

圖文／周刊王

近日，一名55歲加拿大華裔男子成了「亞洲新毒王」！澳洲聯邦警察（AFP）聯手全球多國共20幾個執法單位，展開目前針對亞洲販毒集團最大的國際掃毒行動，其中頭號目標即是加拿大華裔毒梟謝志樂（Tse Chi Lop，音譯）。

綜合外媒報導，55歲的謝志樂生於廣東省，1988年移居加拿大，1998年就曾因走私海洛因在美國被捕，2006年出獄，2011年在香港註冊一間投資公司，遭警方懷疑他重操舊業，且與港、澳、台、日等國的各大幫派合作，在亞太地區走私冰毒、海洛因、K他命等毒品，經營毒品王國，謝志樂更被外媒認為可以和拉丁美洲最傳奇的毒梟El Chapo匹敵。

據了解，聯合國初估謝志樂每年至少透過販售冰毒，達到高達131億英鎊（約新台幣5000億元）的獲利，且毒品市場規模仍不斷擴大，另有傳聞指出，謝志樂雖是跨國大毒梟，但他行事謹慎，雇用了8名泰拳拳手當貼身保鑣，更曾在澳門賭場一夜間輸掉約新台幣15億4110萬元的鉅額賭金，仍面不改色。

警方調查指出，謝志樂的跨國販毒集團組織相當嚴謹，手法遠比拉丁美洲的販毒集團高明，他的「公司」提供客戶承諾，如果貨品被警方截獲，將無條件重新發貨或全額退款，這種生意手法讓他在過去5年內的冰毒市場市佔率擴大了4倍之多，更聯合多國黑幫入夥，包括日本黑道。

2016年警方的調查終於有所突破，謝志樂旗下一名毒販在緬甸機場被捕，身上被搜出多包毒品及2支手機，手機內發現謝志樂、販毒船隻、交貨地點的照片，以及販毒集團動私刑的影片，謝志樂的「公司」被指控自2015年1月起直接或間接涉及至少13宗販毒案。

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