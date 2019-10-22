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不滿狗吠聲太吵…還聽到「下符的聲音」！　他氣到公開鄰居個資貼社團

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▲▼家長有權使用已故女子臉書帳號。（圖／PEXELS免費圖庫提供）

▲蔡男在臉書社團貼文表示吳女會下符，要大家小心，甚至公開她的姓名、地址和照片。（示意圖／翻攝PEXELS免費圖庫，本案無關）

記者廖安莘／嘉義報導

嘉義縣一名蔡姓男子因不滿吳姓女鄰居飼養的狗吠叫擾人，5月間在臉書社團貼文表示吳女會下符，要大家小心，甚至公開她的姓名、地址和照片。吳女見狀後隨即報案，經檢警訊問，蔡男辯稱自己有幻聽。嘉義地院認為縱使蔡男因鄰居滋擾而心生不滿，但也應尋正當途徑，不應利用他人個資犯案，因此依非法利用個人資料罪判刑2月，得易科罰金。

判決指出，蔡男和吳女為鄰居，因蔡男認為吳女家中飼養的狗吠叫聲擾人，且吳女的家人與社區民眾相處不睦，因此5月21日下午2時30分許在臉書社團張貼「大家小心，他叫吳xx，我家的後門沒有關，來我家拿生辰八字下符，很可惡的人，大家小心」並公開吳女姓名、地址和照片。吳女知情後隨即報案，經檢警訊問，蔡男辯稱自己有幻聽，出現吳女對他下符的聲音，才會發文要大家小心。

嘉義地院審理時，法官指出個資法規定的「特定目的」可以利用個資，例如公共利益、重大危害或學術及公家機關所需，然而蔡男因吳女家中狗吠聲擾人，加上平時相處不睦，一時情緒不佳所以利用她的個資犯案，不符合「特定目的」。

法官認為，蔡能自稱有幻聽，但仍能完整陳述犯案動機，並沒有因疾患造成辨識能力下降而違法，縱使蔡男因鄰居滋擾，因此心生不滿，但也應尋正當途徑，不應該利用她的個資犯案，因此依非法利用個人資料罪判刑2月，得易科罰金。

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