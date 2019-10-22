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亮麗晴空PLUS計畫成效佳　市府：台南空氣品質逐年改善

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▲台南市政府推動「亮麗晴空」管制空污計畫，近年已有明顯成效，有效改善空氣品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府推動「亮麗晴空」管制空污計畫，近年已有明顯成效，有效改善空氣品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市自2014年起，整合跨局處力量推動「亮麗晴空」管制空污計畫，近年已有明顯成效，10月22日市政會議，環保局報告執行成果，包括秋冬季節 PM2.5平均濃度逐年改善，近6年降低幅度達19％，今年1月至9月平均濃度更是歷年同期最低。台南市長黃偉哲勉勵環保局，持續推動有感政策，提升民眾生活品質。

對於民眾在意私人神壇燒紙錢溢散問題，黃偉哲市長特別指示民政局與環保局加強鼓勵勸導，希望減少污染。他並指示在南部進入枯水期後，應兼顧改善秋冬空氣品質與適量用水兩大目標，評估調整洗街車、吹葉機等使用時機。

▲台南市政府推動「亮麗晴空」管制空污計畫，近年已有明顯成效，有效改善空氣品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局表示，今年實施「亮麗晴空PLUS」進階版計畫， 執行12項亮點工作，在改善固定污染源部分，首度以微型感測器搭配無人空拍機查獲違法污染行為，也讓陳情案件較去年減少65％；移動污染源方面，加強全市柴油車牌煙管制，並導入車牌辨識系統，以科技方式掌握高污染車輛。另外積極汰換高污染機車，台南市2012年至2019年電動機車成長10倍，今年度電動機車數則比去年成長69％，排名六都第一。其中為照顧弱勢，在市長黃偉哲指示下，針對偏鄉與經濟弱勢族群，補助再延長1年。

▲台南市政府推動「亮麗晴空」管制空污計畫，近年已有明顯成效，有效改善空氣品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

逸散污染源方面，持續推廣紙錢減燒、以功代金，今年至9月為止，響應金額已達332.7萬，達歷年新高。另外為解決民眾對紙錢與垃圾混燒疑慮，台南市首創全國第一座紙錢專用爐，並聯合民政局推廣使用紙錢集中專用紙袋，每年可減少使用64萬個塑膠袋及文疏印製，減少約38公噸碳排量。

另一項獨步全國的政策，則是首創推動「稻草編織再利用示範計畫」，針對農廢去化不易問題，同步導入循環經濟概念，預估收購150公噸稻草，編織後覆蓋於裸露工地，有效降低農廢露燃問題。

▲台南市政府推動「亮麗晴空」管制空污計畫，近年已有明顯成效，有效改善空氣品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局表示，中央對市府精進亮麗晴空計畫成效多所肯定，從2014年以來，藍天日數（AQI≦100）比例也逐年提升，今年預計達成78％。未來將持續透過跨局處合作，從污染源頭減少空污排放，落實污染源管制工作，以改善台南市空氣品質，維護市民健康。

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