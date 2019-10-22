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台股突破去年高點！台積電、鴻海領軍　蘋概股、半導體表現亮眼

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▲▼股市。（圖／記者張一中攝）

▲ 台股今天收盤突破去年高點11,270點。（圖／記者張一中攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（22）日維持高檔震盪格局，早盤最高一度來到11,268點，隨後拉回都在11,220點至11,250點之間震盪；尾盤衝高收在11,271點、上漲87點或0.78%，成交量1,260.03億元。

指標股中，股王大立光（3008）開高後雖一度翻黑，但隨買氣增溫收紅，收盤上漲0.23%、收在4,390元；台積電（2330）上漲1.38%、以294元作收；鴻海（2317）收在79.5元、漲幅2.45%。

請繼續往下閱讀...

受到蘋果財報激勵，蘋果市值奪回世界第一寶座，蘋概股今也受惠上揚，南電（8046）、康控-KY（4943）於盤中漲停，光寶科（2301）上漲7.29%，欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）、廣達（2382）、奇鋐（3017）、可成（2474）也都收高。

此外，半導體股也有上漲趨勢，如立積（4968）、世芯-KY（3661）、京鼎（3413）、矽創（8016）漲幅都在3%以上。國泰證期顧問處分析師簡伯儀指出，因到了第四季出貨旺季，蘋概股、半導體類股都有好表現，可期待各大廠第四季的旺季效應。

簡伯儀表示，台股維持在高檔震盪，並持續創新高。在量能增溫、新台幣走揚，法人、外資持續加碼的情況之下，台股還是會維持高檔震盪格局。

不過簡伯儀提醒，目前來說，因為台股漲多，股價跟月線的差異相對大，也來到相對超買區，即便現在看多，但也是要留意會有逢高賣壓、獲利了結的情況出現。

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