搶購五月天、蔡依林演唱會門票　全台一周內52歌迷被騙

▲警方指出歹徒看準消費者購票心切、收到匯款後刪除封鎖帳號藉此詐財。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

近來台灣搖滾天團五月天、流行天后蔡依林等巨星陸續將舉辦大型演唱會，在預售門票瞬間秒殺的情況下，警方發現近來販售天王天后演場會的售票詐騙案有增加趨勢，光是10月份上週全台警方就受理這類「假售票、真詐財」詐欺案件共52件；刑事局特別提出預警，如果在臉書社團看到販售熱門演唱會門票、歌迷切莫心急匯款，建議當面交易驗票，才能避免遭到詐騙。

▲警方指出歹徒看準消費者購票心切、收到匯款後刪除封鎖帳號藉此詐財。（圖／記者張君豪翻攝）

根據警政署165反詐騙諮詢專線統計，10月14日到20日僅一週時間，全台警方就受理高達52件民眾報案購買演唱會門票遭詐騙案件，每筆遭詐騙金額達新台幣2千元至1萬元不等。

警方指出，例年經常發生類似案件，歹徒看準民眾願意花大錢親臨現場，只要有知名歌星、國外團體舉辦演唱會，熱門演唱會門票就容易成為歹徒的詐騙手法，歹徒透過FB社群平台、LINE通訊軟體要求私下交易。

警方解釋：這類交易卻隱含極大風險，賣賣過程對消費者完全沒有保障，這類詐騙案常見消費者匯款後，歹徒便封鎖、刪除帳號，導致花錢購票歌迷求助無門。建議若民眾透過上述管道購票，請選擇面交，一手交錢一手交貨方式進行才能避免受騙。

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