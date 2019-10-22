「傳遞排灣族榮耀」！韓粉北大武山插競選布條　學者怒抨：還給祂該有的神聖

▲韓家軍爬上北大武山插國旗和競選布條，議員竟稱「傳遞排灣族榮耀」，被學者抨擊。（圖／翻攝臉書）

地方中心／綜合報導

2020大選進入衝刺階段，國民黨總統參選人韓國瑜也到各地展開了他的傾聽之旅，而有「韓家軍」21日也特地帶著中華民國國旗，以及韓國瑜與台東縣議員章正輝的競選布條攀登大武山，並且在上方掛上旗幟。對此，成大副教授樂鍇就在臉書抨擊，「可以還給北大武山應該有的神聖和尊嚴嗎？」

出生於排灣族頭目家族的章正輝從台大政治系畢業後，曾任台東縣多屆縣議員以及台東縣金峰鄉鄉長2任，而近日他也有意參選山地原住民立委。21日，他在臉書發文表示，有韓家軍特地帶著中華民國國旗及韓國瑜、章正輝聯合選舉文宣，登上了排灣族聖山「北大武山」，「透過這樣的行動，宣示力挺韓國瑜、章正輝，攜手重返執政...也意味著將排灣族的榮耀、希望與使命，傳遞到全國每個原鄉部落...向泰武鄉韓家軍成員致敬...」。

▲章正輝稱韓家軍這樣的行動是「傳遞排灣族榮耀」。（圖／翻攝臉書）

對此，同樣出身排灣族的成大地球科學系副教授樂鍇‧祿璞崚岸則在臉書表示，看到排灣族聖山被插旗掛上競選布條，「心情無比沉重和心痛。」他沉痛的說，「可以還給北大武山應該有的神聖和尊嚴嗎？黨派和個人政治利益是一時的，但此例一開，以後各家各方旗幟和布條立在北大武山山頂難道是後代善待聖山的樣子嗎？排灣族的榮耀怎麼會是插上競選旗幟布條來彰顯的呢？」

▲樂鍇在臉書抨擊韓家軍這樣的行動，沉痛的說「可以還給北大武山應該有的神聖和尊嚴嗎？」（圖／翻攝臉書）

樂鍇還提到，「真心奉勸這樣消費群山，強賦高高在上象徵征服的意象絕對不是我們排灣族對待聖山或任何一座山該有的態度，也絕對不是發自我們的傳統。收起來吧，讓祂靜靜地繼續看顧我們所有的排灣族人。」

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