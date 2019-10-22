「4大新亮點」曝光！全家科技2號店　自助智販機就可吃熱鮮食便當

▲全家科技概念2號店23日開幕。（圖／業者提供）



記者蕭筠／台北報導

繼去年發表科技概念1號店後，全家便利商店再度打造科技概念2號店，以「人機協同」作為主要概念，共導入11項科技設備，提供店員、消費者更便利的自助服務。其中，2號店共有「4大全新亮點」，包括全智能咖啡機專區、智能販賣機、電子互動貨架、5G飆網，並於明（23日）正式提供服務。

▲導入自助兌杯專區節省消費者等待買咖啡排隊時間。（圖／記者蕭筠攝）



全家科技概念2號店，以人與智能設備結合「人機協同」作為主軸，並串聯顧客手機、店內機器設備，打造更便利、自主、多元的消費體驗。其中，一大亮點就是自助兌換咖啡機專區，民眾僅需要透過手機利用My FamiPay線上支付預售咖啡，刷一下條碼再點選想兌換咖啡，無須店員即可取得咖啡，節省上班時間大排長龍的等待時間，實際測試中杯咖啡等待時間約40秒左右。

▲▼全新螢幕型智販機、雙溫層智販機有3種付款選擇。（圖／記者蕭筠攝）



此次，全家更導入全新螢幕型智販機、雙溫層智販機，螢幕型智販機提供常溫商品、冷藏飲料；鮮食便當機則可隨時吃到熱騰騰鮮食；雙溫層智販機陳列4度、18度的雙溫層，有御飯糰、涼麵等商品，共提供3種支付方式，包括一卡通、悠遊卡、My FamiPay，一樣無需透過店員幫忙，一鍵選擇商品後條碼一刷即可拿到東西，全程約10-30秒時間就能完成。新一代智能販賣機也將測試24小時夜間營運新模式，以及預計年底將導入可微波鮮食便當的智販機。

▲電子互動貨架掃商品就可看到更多商品資訊。（圖／記者蕭筠攝）



第三大亮點為電子互動貨架，拿起商品就可透過互動貨架上看板得到更多商品資訊，主要是要讓消費者了解商品知識，吃得更安心。最後就是5G服務，全家搶先導入5G服務，民眾只要連上FamiWifi，就可體驗5G飆網服務，與4G相比，5G網速增加5倍，上網更快速。全家表示，先後推出科技概念1、2號店，若測試成果十分不錯，未來將會陸續導入設備至其他分店，提供更便利的消費體驗。

另全家科技概念2號店還有自助結帳、機器人Robo、設備IoT監控、影像辨識、智慧零錢捐、建議訂購、智能客服等服務，全家董事長葉榮廷表示，「科技1、2店的迭代更新，即為『全家』轉型科技零售業的重點實驗場域」，對顧客提出「消費賦權」式的購物新模式，對店員則打造「櫃台勞務裂解」的營業新方針，並透過新引進的多項科技設施，釋放店員結帳、做咖啡、微波等工作勞務，創造嶄新的智慧店舖新樣貌。

●全家便利商店科技概念2號店-京盛店

地址：台北市松山區南京東路四段56-1號1樓