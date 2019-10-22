獨／香港正妹記者抵台狂問蔡英文「陳同佳案」　情資早掌握憂背後不單純

▲港正妹記者馬情晴抵台，積極追問總統蔡英文「陳同佳」案。（圖／讀者提供）

記者陶本和／台北報導

針對「陳同佳案」，在國內引起藍綠政黨戰火，根據知情人士掌握的情資指出，近日掌握港方請建制派媒體抵台，配合操作此議題。總統蔡英文22日上午在彰化接受媒體訪問時，該媒體記者馬情晴也在現場，並積極追問此題。

蔡英文針對「陳同佳案」，上午面對記者訪問時表達政府態度，強調台灣從來沒有放棄管轄權，這案子牽涉到香港市民，一位是加害人，一位是被害人，當事人都是香港公民，同時相關事證都是在香港，現在人也在香港，香港是很自然要進行管轄權，或是司法追訴審判的地方。



接著，一名港方女記者跳出來追問此一議題，蔡英文進一步說明，強調這段時間看到香港政府不願意實施管轄權，我們希望香港政府好好考慮，我們沒有排除管轄權，我們也都做了準備，希望在整個事件的處理過程中，案件偵辦跟審判本來就需要雙方政府在資訊提供，或執行職務過程，都需要雙方合作，才可以把司法偵辦跟司法的審判得到最完整的成果。

蔡英文強調，香港政府真要想想看這一事件，香港政府是很相關的政府，放棄對自己公民的管轄權，在這個案子裡面，雖然犯罪發生地在台灣，但當事人不論加害或被害人，都是香港公民，相關事證也都在香港，香港政府拒絕行使管轄權，讓受害香港公民沒有辦法得到正義伸張，對於司法追訴採取不管態度。

蔡英文認為，這對香港長久來講是不好的，香港人到處去旅遊，在世界每一個國家，如果發生事情，香港如果還採取這樣態度，「我想各國政府都會感到頭痛，會覺得香港是不負責任政府」。

這時候現場其他台灣媒體記者準備發問，該名港方女記者再次跳出來，追問蔡英文這是不是「政治凌駕法律」？蔡英文則露出笑容說，這件事情誰政治凌駕法律，應該很清楚，該管的不管，但是我們台灣的政府願意負擔起責任，算是政治凌駕法律嗎？

由於先前幾乎不會有外國媒體抵台跟蔡英文下鄉行程，在陳同佳議題延燒之際，港媒抵達台灣並不意外。不過根據知情人士掌握的情資，這次是港方請建制派的媒體，來台灣配合操作此題，記者約在近日抵台，便四處打聽總統的公開行程。

至於此一媒體，為香港有線新聞有限公司，在彰化行程中，多次追問的正妹女記者為馬情晴。知情人士說，該媒體背後的金主是香港企業家新世界主席鄭家純及遠東發展主席邱達昌所持有的永升亞洲。而鄭家純本身是大陸全國政協常務委員，所以也有香港媒體認為他代表了紅色資本進駐。

▼港正妹記者馬情晴抵台，積極追問總統蔡英文「陳同佳」案。（圖／讀者提供）

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